В СК утверждают, что Родченков мог подменить результаты допинг-проб

В Следственном комитете России утверждают, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков имел возможность удаленного доступа к информационной системе ведомства и мог менять допинговые показатели российских спортсменов уже после своего отъезда в США.

В пресс-релизе Следственного комитета России говорится, что WADA получило в распоряжение базу данных Московского антидопингового центра о тестированиях российских спортсменов, удаленный доступ к которой имели Родченков и два других информатора, бывшие сотрудники центра Олег Мигачев и Тимофей Соболевский. "Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств", – утверждают в СК и заявляют, что могут предоставить WADA и Международному олимпийскому комитету подтверждения таких манипуляций.

Недавно WADA не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство, в том числе и потому, что РУСАДА отказалась предоставить доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые опечатаны в рамках уголовного дела, открытого Следственным комитетом России.

Независимая комиссия WADA в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. Основанием для подготовки доклада, в частности, стали показания Григория Родченкова. После обнародования доклада многих российских спортсменов лишили медалей и отстранили от международных соревнований. Россия все обвинения отвергает.

Сам Родченков с 2015 года живет в США. В России он заочно арестован. На прошлой неделе в Олимпийском комитете России призвали расстрелять Родченкова.