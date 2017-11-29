В Татарстане отменили обязательное изучение татарского языка. Такие правила содержатся в учебном плане, разработанном Министерством образования России. По словам прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, школьники в республике будут изучать язык добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до 2 часов в неделю. Подобные правила будут действовать в отношении государственных языков республик по всей территории России.

Согласно Конституции Татарстана, русский и татарский языки являются государственными. Их должны преподавать в школах в обязательном порядке и в равном объеме. Федеральное законодательство говорит об изучении татарского на добровольной основе. В середине ноября президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что татарский язык останется обязательным для всех учащихся школ республики, но его будут преподавать два часа в неделю вместо прежних шести. По его словам, эти условия были согласованы с федеральными властями.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил проверить, как соблюдается в регионах право россиян на добровольное изучение региональных и национальных языков и прохождение программ по русскому языку в надлежащем объеме. Прокуратура постановила, что преподавать национальные языки в республиках можно только по желанию. Ранее родители русскоязычных детей жаловались, что татарский язык преподают в больших объемах, чем русский. Одна из матерей подала в суд на руководство Татарстана и потребовала денежную компенсацию.