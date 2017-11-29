Адвокат Серебренникова: нарушения в бухучете не доказывают хищения

Нарушения в бухгалтерской отчетности "Седьмой студии", о которых рассказала продюсер "Гоголь-центра" Екатерина Воронова, не свидетельствуют о хищении 68 миллионов рублей. Об этом заявил адвокат основателя "Седьмой студии", режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов, передает Интерфакс.

По словам адвоката, денежные средства никем не похищались, а расходовались. Государство получило ровно то, для чего предоставлялась субсидия - состоявшийся проект по развитию современного искусства, отметил Харитонов.

Накануне Воронова, которая находится в розыске по обвинению в хищении бюджетных средств, опубликовала через СМИ письмо, в котором заявила о несостоятельности обвинения, но признала наличие нарушений в ведении бухгалтерии. В письме Воронова настаивает, что проект "Платформа", с которым связано дело "Седьмой студии", поставил десятки спектаклей, а все затраты тщательно документировались. По словам Вороновой, проведенный в 2014 году аудит выявил множество нарушений, допущенных бухгалтером Ниной Масляевой. Продюсер пишет, что сама поручила уничтожить документы о затратах как ненужные, хотя теперь они могли бы доказать невиновность Серебренникова.

Помимо Вороновой в хищении бюджетных средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия", обвиняются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор театра Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и бывший бухгалтер Нина Масляева, которая дала показания на своих бывших коллег.

Сам Кирилл Серебренников отвергает обвинения, называя их "абсурдными".