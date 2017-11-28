Продюсер "Гоголь-центра": бухгалтер Масляева дала ложные показания

Обвинения в адрес режиссера Кирилла Серебренникова и других сотрудников "Седьмой студии" основаны на ложных показаниях бухгалтера Нины Масляевой. Об этом заявила театральный продюсер Екатерина Воронова, которую следствие также обвиняет в хищениях бюджетных средств.

Письмо Вороновой, которая покинула Россию, опубликовало во вторник вечером интернет-издание "Медуза". Продюсер настаивает, что проект "Платформа", с которым связано дело "Седьмой студии", поставил десятки спектаклей, а все затраты тщательно документировались. Сам Серебренников не интересовался финансовой частью и не получал никаких денег, кроме зарплаты и гонораров.

По словам Вороновой, проведенный в 2014 году аудит выявил множество нарушений, допущенных бухгалтером Ниной Масляевой. В частности, выяснилось, что "Седьмая студия" платила зарплату ее дочери, которую никто из сотрудников не знал. Сама Масляева не стала исправлять ошибки в документации и уволилась.

Екатерина Воронова пишет, что сама поручила уничтожить документы о затратах как ненужные, хотя теперь они могли бы доказать невиновность Серебренникова.

Помимо Вороновой в хищении бюджетных средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия", обвиняются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор театра Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и бывший бухгалтер Нина Масляева, которая дала показания на своих бывших коллег.

Сам Кирилл Серебренников отвергает обвинения, называя их "абсурдными".