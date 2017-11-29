Папа римский Франциск призвал буддистов Мьянмы к примирению

Папа римский Франциск в среду призвал буддистских монахов Мьянмы стремиться к примирению людей разных национальностей и религий в то время как страна выходит из почти пятидесятилетнего военного правления и остается раздираемой этническими конфликтами и межобщинными беспорядками.

Папа повторил призыв к миру, который он сделал во время богослужения ранее. В своем выступлении во вторник он не упоминал название "рохинджа", притесняемого в Мьянме религиозного мусульманского меншинства. В Ватикане стремились избежать дипломатического инцидента и предотвратить репрессии правительства Мьянмы в отношении меньшинств. Однако призыв Франциска к правосудию, правам человека и уважению рассматривался как именно относимый к рохинджа, которые в Мьянме не признаются гражданами или членами определенной этнической группы.

В своем выступлении Франциск и выразил сожаление в связи с тем, что во многих местах сохраняются "раны конфликтов, нищеты и угнетения". Встреча, по его словам, стала возможностью для буддистов и католической общины "подтвердить приверженность миру, уважению человеческого достоинства и справедливости для каждого". "Если мы хотим быть едиными, нам нужно преодолеть все формы непонимания, нетерпимости, предрассудков и ненависти", - сказал он.

Папа Франциск снова не упомянул об исходе рохинджа из штата Ракхайн в южную часть Бангладеш, который начался в конце августа, когда военные ответили на нападения рохинджа на военную базу и полицейские пункты.