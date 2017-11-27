Папа римский Франциск начал поездку в Бирму и Бангладеш

Папа римский Франциск начал шестидневную поездку в Бирму и Бангладеш 27 ноября. Он прибыл в Рангун с визитом, который пройдет в стране, ставшей местом крупнейшего кризиса, связанного с беженцами мусульманами-рохинджа.

Тысячи католиков со всей Бирмы собрались 27 ноября в Рангуне, также известном как Янгон, чтобы приветствовать папу. Ожидается, что Франциск поднимет вопрос о кризисе с мусульманами-рохинджа на своих встречах с генералом Мин Аун Хлаином и с гражданским лидером страны, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

За последние три месяца более 620 000 мусульман-рохинджа бежали из бирманского штата Ракхайн в Бангладеш. В республике Мьянма, большинство жителей которой буддисты, мусульмане-рохинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. Эту ситуацию Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций назвали "этническими чистками".

Насилие в Бирме, где большинство населения исповедует буддизм, началось после нападений повстанцев-рохинджа в штате Ракхайн. Военные опровергают утверждения о том, что они действовали в ответ против гражданских лиц и заявили, что их действия направлены против боевиков.

В Бирме насчитывается около 660 000 католиков, всего более 1 процента из 53 миллионов человек, живущих в стране. Некоторые католические лидеры говорят, что сталкиваются с религиозной дискриминацией.

Папа планирует посетить Бангладеш после Бирмы, которая также известна как Мьянма.