Франциск встречается с духовными и политическими лидерами Мьянмы

Папа римский Франциск в первый полный день, проведенный в Мьянме, встретится с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. В понедельник в Янгоне понтифик принял главнокомандующего армией Мьянмы Мин Аун Хлаинга, визит которого в папские апартаменты продлился всего 15 минут. Как отмечает Рейтер, генерал Хлаинго, ответственен за подавление меньшинства мусульман-рохинджа. Во вторник папа Франциск отправился в Нейпьидо, где у него состоялись встречи с президентом республики Тхином Чжо, а также государственным советником и фактическим лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Выступление Франциска у Су Чжи должно стать наиболее ожидаемой частью его визита в связи с выражаемым им протестом против репрессий в отношении мусульман-рохинджа, которые США и ООН назвали кампанией "этнической чистки" по вытеснению меньшинства из северного штата Ракхайн.

Операция, начатая в августе после того, как повстанцы рохинджа напали на боевые посты армии, привела к ответным действиям, в результате которых более 620 000 мусульман-рохинджа бежали в соседнюю Бангладеш, откуда сообщили, что целые деревни мусульман-рохинджа были сожжены и разграблены, а женщин и девочек изнасиловали.

Католические лидеры Мьянмы подчеркнули, что Су Чжи не имеет права выступать против военных и настоятельно призвали продолжать поддерживать ее усилия по демократизации Мьянмы, где, как они выразились, есть место всем религиозным меньшинствам, в частности, христианам.

В Янгоне папа Франциск беседовал с лидерами религиозных конфессий в резиденции архиепископа и встречался отдельно с буддистским лидером. Папа подчеркнул важность "единства в разнообразии" в ходе своей 40-минутной встречи с буддийскими, индуистскими, мусульманскими, христианскими и еврейскими лидерами и сказал им, что они должны работать вместе, чтобы восстановить страну. И если они будут спорить, они должны спорить, как братья, которые согласны после этого, сказал представитель Святого престола Грег Берк. По словам Берка, встреча Франциска с буддийским монахом Ситаг Саядау "была направлена на то, чтобы поощрять мир и братское сосуществование как единственный путь вперед".