Суд вынес условные приговоры по делу о пытках в ОП "Юдино" в Казани

В Татарстане четверо сотрудников полиции условно осуждены по делу о применении пыток и гибели задержанного в феврале 2012 года. Об этом в среду сообщил юрист Андрей Сучков, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Бывшие сотрудники казанского отдела полиции "Юдино" Сергей и Алексей Петикины, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров получили от 3 до 4 лет условно с запретом на профессию. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

1 февраля 2012 года в казанский отдел полиции "Юдино" был доставлен 45-летний Павел Дроздов, заместитель директора Казанского железнодорожного техникума. Полицейские избили задержанного, надели на него наручники и связали в позе "ласточка". Дроздов скончался в тот же день.

Постановление о привлечении полицейских к ответственности было вынесено только в 2017 году, после того как Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу брата погибшего.