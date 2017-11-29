Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Признаки жизни

Мотор

Мотор
пожалуйста, подождите
0:11:45
0:00:00 /0:11:45

Мотор

Шорт-лист документального конкурса Радио Свобода "Молодые и свободные"

Ира, московский курьер, ходит зимой и летом в ветровке, бьется током, постоянно двигается и спит по 4 часа в день. Она уже 16 лет живет с электрокардиостимулятором.

Режиссеры: Юлия Кушнаренко и Максим Арбугаев. Оператор: Максим Арбугаев. Музыка: Сергей Геокчаев

Получать уведомления о новых фильмах проекта "Признаки жизни" можно по электронной почте.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG