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Шорт-лист документального конкурса Радио Свобода "Молодые и свободные"
Ира, московский курьер, ходит зимой и летом в ветровке, бьется током, постоянно двигается и спит по 4 часа в день. Она уже 16 лет живет с электрокардиостимулятором.
Режиссеры: Юлия Кушнаренко и Максим Арбугаев. Оператор: Максим Арбугаев. Музыка: Сергей Геокчаев
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