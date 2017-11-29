Шорт-лист документального конкурса Радио Свобода "Молодые и свободные"

Ира, московский курьер, ходит зимой и летом в ветровке, бьется током, постоянно двигается и спит по 4 часа в день. Она уже 16 лет живет с электрокардиостимулятором.

Режиссеры: Юлия Кушнаренко и Максим Арбугаев. Оператор: Максим Арбугаев. Музыка: Сергей Геокчаев

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