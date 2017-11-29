Обмен пленными в Донбассе может состояться до конца года

Трёхсторонняя контактная группа в Минске на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась об обмене пленными. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы. По ее словам, точная дата обмена пока не известна, но это может произойти еще до новогодних праздников.

В середине ноября сепаратисты самопровозглашённых Луганской и Донецкой "народных республик" заявляли, что готовы выдать Украине более 70 пленных. Неделю назад в "ЛНР" сменилась власть. Бывший глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий уехал в Россию. Занявший его место Леонид Пасечник заявил, что это не повлияет на обмен.

Ранее представитель Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе Игорь Медведчук сообщил, что обмен пройдет в два этапа. Утверждается, что Киев на первом этапе готов передать "ЛНР" и "ДНР" 306 человек в обмен на 74 пленных.

В Донбассе за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Москва официально не признает эти обвинения, а российских граждан, которые воюют против армии Украины, называет "добровольцами".