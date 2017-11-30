Журналисты телеканала RT лишились аккредитации в Конгрессе США

Финансируемый российскими властями телеканал RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Об этом в среду вечером сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. RT на своем сайте подтвердила эту информацию.

Соответствующее письмо на имя директора информационного вещания американского подразделения канала Михаила Солодовникова направила "Галерея корреспондентов радио и ТВ" Конгресса США. В нём говорится, что "решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions в качестве иностранного агента". Инкорпорированная в Вашингтоне компания была зарегистрирована Минюстом США в качестве иноагента 13 ноября.

Глава Исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крейг Кэплэн заявил ТАСС, что "в правилах пресс-галереи ясно говорится, что аккредитация не может быть предоставлена тому, кто работает "на иностранное правительство или его представителей". После регистрации в качестве иностранного агента, RT потерял право на журналистскую аккредитацию, отметил он.



На прошлой неделе в России был принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами". Москва утверждает, что это сделано в ответ на регистрацию в США "иноcтранным агентом" финансируемого Кремлем телеканала RT.

Ранее Министерство юстиции России направило Радио Свобода и телеканалу "Настоящее время" уведомление о возможных ограничениях в их работе. Такое же уведомление получил еще один проект корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – сайт "Idel.Реалии", а также новый медиапроект Русской службы Радио Свобода "Сибирь.Реалии". В письме Министерства юстиции не уточнялось, какие меры могут последовать после внесения изменений в законодательство.

Вчера в Госдуму России был внесён законопроект,предусматривающий административный штраф до 5 миллионов рублей за нарушение порядка деятельности зарубежного СМИ в статусе иностранного агента.