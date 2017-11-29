В Госдуму внесен законопроект о штрафах для СМИ-иноагентов

В Государственную думу России внесен законопроект, предусматривающий административный штраф до 5 миллионов рублей за нарушение порядка деятельности зарубежного СМИ в статусе иностранного агента. Документ размещен в среду в базе законодательной деятельности Госдумы, сообщает Интерфакс.

Законопроект предполагает штрафы, как для самих иностранных СМИ, так и для российских юридических лиц в статусе иностранного агента, которые они учреждают.

Согласно проекту, за первое нарушение закона о СМИ-"иностранных агентах" предусмотрен штраф от 10 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч — для юридических. Повторное нарушение в течение года предлагается наказывать штрафом от 50 тысяч рублей для физических лиц, до миллиона рублей — для юридических. Каждое последующее нарушение влечет наложение штрафа в 100 тысяч рублей или ареста до 15 суток для физических лиц и штрафа в размере 5 миллионов рублей — для юридических лиц.

Законопроект, по замыслу авторов, должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

На прошлой неделе в России был принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами". Такие СМИ должны будут отчитываться перед Министерством юстиции России о своей работе и маркировать свою продукцию.

Ранее Министерство юстиции России направило Радио Свобода и телеканалу "Настоящее время" уведомление о возможных ограничениях в их работе. Такое же уведомление получил еще один проект корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – сайт "Idel.Реалии", а также новый медиапроект Русской службы Радио Свобода "Сибирь.Реалии". В письме Министерства юстиции не уточнялось, какие меры могут последовать после внесения изменений в законодательство.

Как заявил президент медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент, невозможно оценить эффект от применения нового закона до той поры, пока не получена точная информация о том, какие ограничения и на какие именно редакции он накладывает. "Мы продолжаем нашу журналистскую работу, предоставляя достоверную и объективную информацию нашей русскоязычной аудитории", - подчеркнул Кент.

Европейский Союз, США и международные правозащитные организации, а также Совет по правам человека при президенте России подвергли критике закон о СМИ-"иностранных агентах".