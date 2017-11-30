В Перми задержан организатор встречи Навального с жителями города

В Перми задержан активист штаба Алексея Навального, организовавший встречу оппозиционного политика с жителями города 24 ноября. Сергея Ухова обвиняют в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает движение "Открытая Россия" со ссылкой на представителей пермского штаба.

По мнению правоохранительных органов, акция была публичной и требовала подачи уведомления, так как проходила на улице.

Встреча Алексея Навального с жителями Перми проводилась на территории жилого дома, которая считается частной, поэтому акции, проходящие на ней, не требуют согласования. До этого городские власти отклонили заявки организаторов, утверждая, в городе нет свободных площадок.

В день приезда Навального в Пермь полиция задержала координатора местного штаба политика Наталью Вавилову.

Алексей Навальный проводит агитационное турне по России в рамках своей предвыборной кампании. В городах страны действует 80 штабов оппозиционера. Работающие в них волонтеры неоднократно жаловались на давление со стороны властей.