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Новости

Мать представителя "Партии националистов" рассказала об угрозах

Шествие националистов 4 ноября

Мать бывшего пресс-секретаря российской "Партии националистов" Дениса Романова рассказала об угрозах со стороны сотрудников центра по противодействию экстремизму. Она сообщила правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что полицейские разыскивали ее сына "для разговора".

Сам Романов называет действия правоохранительных органов незаконными. Он настаивает, что полностью прекратил политическую деятельность.

4 ноября Денис Романов рассказал об обыске в квартире, где он зарегистрирован. По мнению бывшего активиста, власти намерены запретить "Партию националистов", так как считают ее продолжателем дела движения "Русские", признанного в России экстремистской организацией.

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