Расколотый русский марш

Еще никогда так мало людей не выходили на "Русский марш" в Люблино, как это произошло в День народного единства в Москве. Об этом с горечью поведал прессе, один из организаторов шествия, координатор "Партии националистов" Дмитрий Голиков. По его мнению, властям удалось расколоть русских националистов, часть которых приняла участие в согласованной властями акции у метро "Октябрьское поле". Их Голиков причисляет к раскольникам и называет шутливо монархистами и имперцами. "Партия националистов" причисляет себя к оппозиционерам, которые ни по одному пункту не поддерживают политику властей, в первую очередь президента Владимира Путина. Даже в вопросах Крыма у единомышленников Голикова есть особое мнение – судьбу полуострова должны решать не только две стороны конфликта, но и международные организации. Целостность Украины не подвергается сомнению.

На улицу Перерва, где в былые годы собиралось на "Русские марши" от 10 до 30 тысяч человек, 4 ноября пришло около 300. На момент шествия ряды активистов значительно поредели. Полицейские запретили использовать демонстрантам баннеры. Сотрудники Центра "Э" показали им документ, в котором не были указаны те лозунги, с которыми не пропустила полиция. Долгие споры с силовиками закончились ничем, их не убедили аргументы координатора движения "Новая оппозиция" Романа Ковалева. В знак протеста Ковалев, несколько десятков его сторонников, включая единомышленников из формации "Черный блок", грозились покинуть неначавшийся марш. На полицейских протестная риторика не произвела впечатления, а даже наоборот, вызвала агрессию, несколько участников "Русского марша" были задержаны. Ковалев и активист "Черного блока" Артем покинули улицу Перерва. Тем не менее шествие все же началось. Его участники выкрикивали "Русским – Россию", "Отменить 282 (статья 282 УК РФ)","Русские, вперед!", "Свободу политзаключенным!", "Свободу Демушкину и Белову!". Колонну возглавили активисты "Партии националистов", которые прошлись маршем около двух километров. Акция завершилась митингом у памятника воинам-интернационалистам. В своем выступлении активист "Партии националистов" Дмитрий Голиков назвал Романа Ковалева и его сторонников, призвавших бойкотировать марш, раскольниками и провокаторами. Публика поддержала оратора, призвавшего объединиться против общего оппонента – исполнительной власти.

"Русский марш" в Люблине согласовали в конце октября, власти объединили несколько заявок и определили пятерых организаторов. В числе организаторов мэрия указывала координаторов от "Партии националистов", "Комитета нации и свободы", а также "Новой правой альтернативы".

Видеорепортаж Радио Свобода: