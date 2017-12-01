Власти Аргентины признали гибель экипажа подводной лодки "Сан-Хуан"

В аргентинском флоте признали гибель экипажа подводной лодки "Сан-Хуан" и прекратили операцию по спасению моряков. Все 44 человека, находившихся на борту, считаются погибшими. По словам представителя Министерства обороны Аргентины Энрике Бальби, военные всё равно продолжат поиск судна.

Субмарина исчезла с локаторов 15 ноября. В спасательной операции участвовали около четырёх тысяч человек. Было задействовано 28 кораблей и девять самолетов. К поискам подлодки подключились 18 стран, в том числе и Россия.

В районе пропажи "Сан-Хуана" была зафиксирована "гидроакустическая аномалия". В Военно-морском флоте Аргентины считают, что речь идет о коротком неядерном взрыве. Сигнал был зафиксирован в день, когда с подлодкой прервалась связь. В настоящее время точная причина пропажи субмарины всё ещё не установлена.