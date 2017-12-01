Главу штаба Навального Леонида Волкова арестовали на 30 суток

Суд в Нижнем Новгороде назначил 30 суток административного ареста главе предвыборного штаба Алексея Навального Леониду Волкову. Об этом оппозиционер сообщил у себя в твиттере в пятницу днем.

Волкова признали виновным в организации несогласованного мероприятия. Сам он отметил, что уже отбыл 4 дня ареста.

Леонида Волкова обвинили в нарушении порядка организации митинга в Нижнем Новгороде 29 сентября. Сам он участия в акции не принимал – полиция задержала его утром в день митинга.

2 октября суд арестовал оппозиционера на 20 суток по обвинению в призывах к несанкционированному митингу. Через три дня Волкова отпустили, а его дело отправили на новое рассмотрение.