Бывшего советника Трампа обвинили в даче ложных показаний

Бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна обвинили в даче ложных показаний. Речь идет о переговорах с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом сообщил специальный прокурор Роберт Мюллер. Он ведет расследование возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году на стороне Дональда Трампа.

Мюллер также заявил, что Флинн сознательно дал ФБР ложные показания. В начале ноября спецпрокурор сообщил, что располагает достаточными свидетельствами, чтобы предъявить Флинну обвинения.

Ранее в прессе появились предположения, что экс-советник Трампа, возможно, начал сотрудничать со следствием. По данным The New York Times, адвокаты Флинна перестали делиться с юристами Трампа деталями расследования Мюллера. Ранее между ними был договор об обмене информацией. Журналисты предполагают, что это говорит признании Флинном своей вины.

Флинн должен предстать перед судом сегодня, 1 декабря. Белый дом ситуацию пока не прокомментировал.

Флинн прослужил на посту советника Трампа лишь 24 дня и подал в отставку после того, как стало известно, что он дал неверные сведения относительно своих контактов с российскими дипломатами.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.