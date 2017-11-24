СМИ: экс-советник Трампа, возможно, начал сотрудничать с прокурором

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, возможно, начал сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует вероятное вмешательство России в американские президентские выборы. Такой вывод делает газета The New York Times, сообщившая, что адвокаты Флинна перестали делиться с юристами Трампа деталями расследования Мюллера. Ранее между ними был договор об обмене информацией.

В начале ноября американская компания NBC News сообщила, что специальный прокурор Роберт Мюллер располагает достаточными свидетельствами, чтобы предъявить обвинения Майклу Флинну и его сыну. Журналисты, ссылаясь на разные источники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что следственная группа Мюллера изучает факты отмывания денег и обмана федеральных агентов.

Расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства Москвы в выборы занимаются специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов. Дональд Трамп неоднократно отвергал эти обвинения.

Майкл Флинн прослужил на посту советника Трампа лишь 24 дня и подал в отставку после того, как стало известно, что он дал неверные сведения относительно своих контактов в российскими дипломатами.