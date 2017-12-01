В Чите за избиение заключенных будут судить сотрудников СИЗО

В Чите сегодня прокуратура направила в суд дело двух сотрудников следственного изолятора, которых подозревают в избиении заключенных. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

По версии следствия, в конце декабря прошлого года двое осужденных отказались выполнять приказ сотрудников изолятора убрать помещение санитарного пропуска. После этого заключенные были избиты "из чувства мести". В прокуратуре считают, что поступок сотрудников СИЗО "существенно подорвал авторитет сотрудников уголовно-исполнительной системы". Их обвиняют в превышении полномочий с применением насилия. По этой статье предусмотрено наказание до девяти лет лишения свободы.

В прошлом году в СИЗО Читы осужденный был избит до смерти.