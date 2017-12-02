Штаб Собчак в Петербурге перед открытием осмотрела полиция

Перед открытием предвыборного штаба Ксении Собчак в Петербурге его помещение осмотрели сотрудники полиции. Об этом у себя в твиттере сообщил активист Вадим Суходольский.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не проводили обысков и не предъявляли никаких претензий. Они уже покинули штаб, но несколько полицейских машин остались стоять неподалеку.

Первый региональный штаб Ксении Собчак начал работу 29 ноября в Ростове-на-Дону. Перед открытием туда тоже приходил сотрудник полиции. По словам Собчак, он искал оружие и боеприпасы, но ничего не нашел.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она называет себя кандидатом "против всех". СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента к выдвижению Собчак. Сама она отрицает связь с Кремлем.