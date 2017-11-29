Как ни крути

После того как Ксения Собчак объявила о своем намерении баллотироваться в президенты России, в ее адрес посыпались упреки: в том, что выдвижение ее кандидатуры согласовано с Кремлем, призвано придать легитимности избранию Владимира Путина, а заодно – переманить часть сторонников по-настоящему опасного для власти соперника, оппозиционного политика Алексея Навального.

Обвинения в "договорняке" с властями, которые Собчак не устает отвергать, документальных подтверждений действительно не имеют. Теперь сторонники Навального утверждают, что у них есть другие доказательства нечестной игры Собчак. По их мнению, ее штаб искусственно "накручивает" число зарегистрировавшихся сторонников кандидата – тех, на чьи подписи Собчак сможет рассчитывать в первую очередь для регистрации кандидатом.

Что произошло?

28 ноября паблик "Протестная Москва", насчитывающий 1600 подписчиков в социальной сети ВКонтакте и 4800 читателей в Твиттере, обратил внимание на аномальный рост числа пользователей, зарегистрировавшихся на предвыборном сайте Ксении Собчак. Именно этим людям, как говорят представители ее штаба, впоследствии будет предложено подставить подпись за выдвижение Собчак кандидатом в президенты. В среду утром, если верить счетчику на сайте, таких зарегистрированных пользователей было почти 56 тысяч (из 100 тысяч, необходимых для регистрации – если, конечно, представить, что все зарегистрировавшиеся в случае необходимости будут готовы лично подписаться за выдвижение кандидата).

Если верить статистике, сведенной в таблицу на специально созданной для этого страничке, в "Протестной Москве" стали отслеживать количество людей, регистрирующихся на сайте Собчак, еще с 19 ноября. Из этих данных (их достоверность представители штаба Собчак не оспаривают) следует, что 24 ноября между часом и двумя часами ночи по московскому времени число зарегистрировавшихся сторонников Собчак выросло сразу на 10 тысяч человек, притом что в предыдущие и последовавшие за этим часы на сайте регистрировалось менее тысячи человек в час.

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На аномалию тут же обратил внимание Алексей Навальный, перепостивший сообщение "Протестной Москвы" в своем телеграм-канале и предваривший его такими словами:

Я много раз говорил и повторю: невозможно кандидату в президенты собрать ни 300 тысяч голосов, ни 100 тысяч голосов в свою поддержку, если на сегодняшний момент кандидат не обладает разветвленной инфраструктурой штаба хотя бы в 50 регионах (у нас – 81). Мы понимаем, что ближе к выборам будем наблюдать обычное шоу подделки подписей от всех кандидатов. Но если ты претендуешь на то, что кандидат от оппозиции, то тебе противопоказано мухлевать. Люди-то за тобой образованные следят. График "подписей в поддержку" они сделать в состоянии. И получится сразу, что ничем оппозиция не отличается от пригожинской фабрики ботов и троллей. Что сделает Кремль? Правильно: расскажет народу о том, что оппозиция в России на словах против фальсификаций, а сама ими занимается. Очень-очень плохо.

Аргументы сторонников Собчак

В защиту Ксении Собчак одним из первых выступил член ее предвыборного штаба, блогер Рустем Адагамов. По словам Адагамова, резкий прирост зарегистрированных пользователей на сайте "Собчак против всех" связан с эфиром программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", который в тот вечер транслировался на телеканале "Россия". Программа выходит в эфир в Москве с 23 часов 15 минут и заканчивается примерно в половину второго ночи. Собчак была в студии в футболке с названием ее сайта и призывала регистрироваться на нем.

"Какие-то анонимные …… попытались нас поссорить с @navalny, но у них не получилось", – написал Адагамов в Твиттере. В следующем твите был приведен еще один аргумент: "Мы не идиоты, чтобы вбрасывать 10000 человек разом, за час":

Такое же объяснение резкого скачка регистраций было опубликовано и на сайте Собчак. Консультант ее штаба Виталий Шкляров привел скриншоты и ссылки на статистические данные, которые свидетельствуют о резком всплеске интереса к персоне Собчак и ее сайту на фоне программы Соловьева.

Аргументы сторонников Навального

Словосочетание "мы не идиоты" показалось многим сторонникам оппозиционного политика неубедительным. В том числе – Владиславу Здольникову, IT-консультанту, сотрудничающему с "Фондом борьбы с коррупцией" Алексея Навального, автору телеграм-канала "IT уголовные дела СОРМ россиюшка". Здольников вступил в полемику с Рустемом Адагамовым в Твиттере, его аргументы таковы:

– Программу "Вечер с Владимиром Соловьевым" показывали в прямом эфире на Дальний восток, далее она шла в записи – это стандартная практика, призванная дать возможность жителям разных часовых поясов посмотреть шоу в удобное время. При этом всплеск регистраций на сайте произошел лишь после показа программы в Московском часовом поясе. Когда она шла в эфире других городов-миллионников, например, Екатеринбурга, на сайте Собчак регистрировалось даже меньше новых людей, чем днем ранее.

– Всплеск количества регистраций был слишком резким для того, чтобы считаться нормальным и естественным: 734 человека с 00.00 до 01.00, 10000 – с 01.00 до 02.00 и 132 – с 02.00 до 03.00 ночи. Если бы эти регистрации были реальными, а не фальшивыми, их распределение по часам, считает Здольников, было бы более равномерным. Именно к этой логике – отсутствию "нормального распределения голосов" – апеллировала российская оппозиция в 2011 году, обвиняя власти в фальсификации выборов.

В ответ Рустем Адагамов предположил, что после окончания эфира зрители, которые во время него активно регистрировались на сайте Собчак, "сразу же легли спать", ведь время было уже очень поздним. Другие пользователи считают, что представителей штаба Собчак могли подставить, чтобы поссорить ее с Навальным. Еще одна версия состоит в том, что счетчик на сайте Собчак в какой-то момент "завис" и перестал отображать новых пользователей, добавив их потом в один момент, когда неисправность была устранена.

Пресс-секретарь штаба Ксении Собчак Ксения Чудинова в оправдание резкого всплеска регистраций привела также 5 ноября, день рождения возможного будущего кандидата. По словам Чудиновой, которые цитирует "Коммерсант", в тот день сайт посетили около 13 тысяч пользователей, из которых 7 тысяч зарегистрировались. Владислав Здольников считает такой процент конверсии обычных посещений в регистрации – более 50% – "адским враньем".

Ксении Собчак, чтобы быть зарегистрированной кандидатом в президенты, надо было найти партию, которая будет готова ее выдвинуть, и собрать 100 тысяч подписей. О том, что она создает предвыборную коалицию с партией "Гражданская инициатива", Собчак заявила 15 ноября. Возможность участия в выборах Алексея Навального представители ЦИК неоднократно отвергали из-за его судимости по уголовному делу "Кировлеса". Сам политик считает, что согласно Конституции условное наказание не может служить причиной для ограничения его права баллотироваться на высший государственный пост в стране. Несмотря на это, Навальный продолжает свою избирательную кампанию и утверждает, что ему по силам собрать и 100, и 300 тысяч подписей своих сторонников – последнее может понадобиться, если Навальному разрешат зарегистрироваться кандидатом, но партии, готовой выдвинуть его на президентский пост, не найдется.