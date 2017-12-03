Москва под ударом

На днях премьер Дмитрий Медведев проехал по Москве, его кортеж насмерть парализовал движение, чем и возбудил новые дискуссии. Москвичи читают бодрые сообщения в СМИ мэрии о том, что пробок в городе стало меньше, – но стоят водители в пробках все дольше. И не только в личном транспорте. По объективным данным Yandex, ситуация в центре Москвы после летней реконструкции ухудшилась, оставаясь стабильно плохой за Третьим кольцом.

При этом проезд в любом общественном транспорт в часы пик и даже днем становится все более тяжелым испытанием. Электрички Московского центрального кольца, проходящие в основном по промзонам, принципиально ситуации не улучшили. Более того, после запрета "маршруток" длинные вечерние очереди у метро в окраинных районах и невозможность сесть в автобус стали нормой жизни. Давно обещали снять тормозящие вход в наземный транспорт турникеты, но до этого так и не дошло. Кажется, Москва возвращается в худшие дни советского периода с давкой в трамваях и автобусах.

Многие сетуют, что не общественное благо, а освоение денег, распил – одна из важных опций собянинского проекта столицы. Верно, на не первоочередное "благоустройство" идет 11% бюджета Москвы, что составляет 66% (!) аналогичных расходов по всей России. И это невероятно много. А есть еще украшательство, дорогостоящая подсветка всего и вся. И все это в кризис.

Есть на чем экономить, но есть и авторы "передовых идей" и их ответственность. Институт "Стрелка" Александра Мамута и "урбанисты" из Высшей школы экономики – истово верующие в свою концепцию люди. Но у них нет задачи "сделать движение в городе быстрее, удобнее и безопаснее". Их идея – что это невозможно, значит, надо движение автотранспорта убить. Пользуйтесь общественным транспортом! А этот транспорт, конечно, не способен перевезти все растущие потоки Москвы из Московской области, плюс тех, кто едет транзитом, да еще прибывающих "отходников" и переселенцев со всей России. Урбанисты – это догматики, которых не интересуют детали жизни города. Думать о том, что в центре Москвы живет миллион человек, что туда надо грузы подвозить, что это не цирк для туристов, они не желают и оппонентов слушать не хотят.

Голоса жителей теоретики и бюрократы игнорируют. Уничтожены две трети парковочных мест центра, разрешено не строить подземные паркинги, а при Юрии Лужкове это было обязательным. Произошло сужение магистральных улиц, которые раньше расширяли. При этом появились грандиозной ширины тротуары, пригодные для проведения демонстраций, которые, правда, мэрия запрещает, километры гранитных пространств без парковок. Еще вчера проезжие улицы вопреки логике, произвольно переделываются в пешеходные, идет превращение важных локальных проездов в бессмысленные тупики.

Интеллектуалы вбили свои схемы в мозги Сергею Собянину, Максиму Ликсутову и Ко

Терминал для автобусов в центре разместили в районе Китай-города, искусственно спроектировав "пробку", что признает даже соавтор транспортных "реформ", директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ профессор Михаил Блинкин. Зато на вдвое большей Лубянке, где и нужно было делать такой терминал, теперь всю площадь заняла вымощенная гранитом плоская "вертолетная площадка". Адская тупиковая ловушка для машин создана у Центрального дома художников. Никто даже не подумал, закрыв всю набережную от Крымского вала до Якиманки, сделать от ЦДХ новый выезд-разворот под Крымским мостом, хотя он был спроектирован еще в 1930-е годы. А велодорожки, на которых зимой нет велосипедистов! Можно было догадаться сделать их сезонными, разрешив по ним автомобильное движение с ноября по апрель. Дискуссия об этом закончилась ничем, точнее, демонстративным зимним велопарадом жалкой сотни фанатов, собранных в мороз по инициативе властей.

Еще новость: огораживание трамвайных путей на Бульварном кольце, по которому трамваи ходят с интервалом в 17–20 минут. Теперь там вместо двух-трех полос одна, и везде вечные пробки! И еще новинка: спроектированы и построены узкие повороты для транспорта под прямым углом. Автобусы у Москворецкого моста на повороте с Варварки в них вписаться просто не могут. Об инженерных решениях и правилах проектирования дуги поворота авторы явно не знали, их, вероятно, заботила красота.

Интеллектуалы вбили свои схемы в мозги Сергею Собянину, Максиму Ликсутову и Ко. Других глобальных идей нет, вариант консервации исторического пространства центра Москвы не выгоден распильщикам бюджета и застройщикам. Тем более что проект вывода государственных учреждений в медведевскую Новую Москву полностью провалился. Вот мэрия варварскими методами Лазаря Кагановича и реализует явную халтуру.

В осуществлении программы "Моя улица" есть много приятного: распил бюджетов на плитке и "благоустройстве" нужными фирмами, закупка автобусов у "своих" фирм с уничтожением конкуренции в виде маршруток, еще срочно пробивается новый проект с РЖД "сквозных электричек" (они и так существуют, но спроса пока нет) стоимостью в 40(!) миллиардов рублей. Для сравнения: это цена всех обещанных Владимиром Путиным ежегодных выплат за первого ребенка. И на "реновации" того, что еще может стоять, немало заработают, при этом новых парков и скверов в районах масштабного сноса как-то не намечается. Налицо связь шарлатанов масштаба Лысенко и коррупционеров во власти, которые никем не контролируются за отсутствием в столице и стране представительной власти и независимого суда.

В принципе важная, но частная проблема транспорта в Москве полностью не решаема без восстановления Федерации и переключения части финансовых, налоговых потоков из центра в регионы. На это профессор Михаил Блинкин бестрепетно мне отвечал: я транспортник, и это уже не моя задача. Но задача профессионалов состоит в том, чтобы предупреждать политиков и управленцев: технократический потенциал поиска выхода из кризиса иссяк, назрели политические решения. А пока, если так дело пойдет, скоро четверть населения России сосредоточится в Москве и близлежащей области, что может обернуться катастрофой. В Африке и Азии такие "агломерации" уже есть. Продуцируют они не развитие, а нищету и криминал. Видимо, путинская Россия идет по этому пути, оправдывая эпитет "Нигерия в снегу".

Михаил Соколов – обозреватель Радио Свобода

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