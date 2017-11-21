Предвыборный распил на 40 миллиардов?

Власти России лком 2017 года одобрили т.н."реновацию", стоимостью в сотни миллиардов рублей: в Москве будут сносить вполне пригодные для жизни "хрущевки", когда по стране люди еще живут в бараках. Уже более 20% бюджета столица растрачивает на "благоустройство" - на гранитные тротуары. Еще 40 миллиардов рублей может стоить еще один якобы срочный проект мэрии Москвы и РЖД, о котором чиновники уже доложили президенту Владмиру Путину.

Нужно ли давать столько денег столице, ныне на уже транспорт, на якобы новый прожект Сергея Собянина - превращение электричек в "наземное метро" со сквозным движением через центр города?

Транспортные проблемы все разрастающегося на фоне хиреющей провинции столичного мегаполиса обсудят урбанист Михаил Блинкин, глава МО "Тверское" Яков Якубович, глава "Союза пассажиров" Кирилл Янков.

Ведет передачу Михаил Соколов.