Неголубых кровей

В самом начале века и нового тысячелетия эксцентричная баронесса Кэтрин Гаврон наделала немало шума, призвав наследника престола принца Чарльза жениться на темнокожей. Реакция общественности на этот призыв оказалась сугубо отрицательной. Большинству британцев не хватало воображения, чтобы представить себе женщину африканских корней в королевской семье, и тем более – внуков-мулатов среди наследников престола. Многие подозревали, впрочем, что речь шла об интеллектуальной провокации, попытке поднести зеркало не только к королевской семье, но и ко всему обществу, чтобы можно было разглядеть отражение расистских физиономий. Но каких-нибудь 17 лет спустя все изменилось самым радикальным образом.

​Принц Гарри обручился с актрисой Меган Маркл, мать которой – чернокожая американка, потомок привезенных из Африки рабов, а отец – белый ирландско-голландских кровей. Между тем принц – пятый в очереди претендентов на трон, а значит, его матримониальные планы требовали по закону высочайшего согласия. Которое, судя по всему, было дано без особых промедлений. Так что с внуками не вышло, но "цветные" правнуки у королевы вполне могут скоро появиться. Никто не знает, что на самом деле думает и чувствует монарх, чья невозмутимость и непроницаемость вошли в легенду. Но Елизавета II ни словом, ни жестом, ни выражением лица не дала понять, что происхождение невесты ее внука хоть в какой-то мере может ее смущать. Может быть, она вполне искренна в этом, а может, просто понимает, каким чудовищным скандалом мог бы обернуться малейший намек на расизм. В любом случае королева не может не отдавать себе отчета в том, что этот брак станет вехой в истории ее семьи, да и страны, знамением важных перемен.

Сколько-нибудь влиятельных средств массовой информации, которые решились бы открыто будировать вопрос о негритянской крови, в Британии не нашлось. Между тем он, судя по всему, волнует многих. По крайней мере, в соцсетях бушует буря. Да и некие гнусные намеки, если не расистский душок, в формулировках бульварной прессы, прежде всего националистической Daily Mail, некоторые все же отметили. В твите этой газеты говорилось о социальном восхождении рода Меган "от рабов до членов королевской семьи". В одной из предыдущих публикаций та же газета объявила, что американская актриса будто бы вышла "прямо из Комптона", то есть намекнула, что Маркл выглядит почти как типичная обитательница пользующегося печальной славой гангстерского пригорода Лос-Анджелеса. Журналистам Daily Mail не нужно ничего говорить прямо, они прекрасно понимают, какие чувства провоцируют такими приемчиками в среде, которую они на протяжении многих лет успешно воспитывают в духе жесткой ксенофобии.

"Очевидно, что 70 лет назад такую женщину принц взял бы в любовницы, а не в жены", – пишет автор правого журнала Spectator. Акцент вроде бы ставится не на этнических, а иных факторах, потенциально способных затруднить вхождение Меган в королевскую семью: на том, что она уже однажды была замужем и воспитывалась как католичка. Однако в соцсетях тут же вспомнили, что трое из четверых детей королевы и сами разводились, что один из принцев королевской крови, кузен Елизаветы II Майкл Кентский, женат на католичке, чей первый брак был аннулирован Ватиканом. К тому же запрет на сочетание браком с католиками для наследников престола был законодательно снят несколько лет назад.

Политики, играющие на низких чувствах, могут рассчитывать на поддержку значительного процента избирателей

80 лет назад намерение короля Эдуарда VIII жениться на американской "разведенке" вызвало скандал и привело к его отречению. Но все это происходило в совсем другую эпоху, так что разговоры о религии и разводах – лишь флер, прикрывающий истинный, расистский мотив недовольства, считают некоторые блогеры и пользователи соцсетей. Пола Акпан, глава общественной организации Black Girl Festival, борющейся за равноправие для чернокожих женщин, выразила распространенное мнение, заявив: "Всем понятно, что вы пытаетесь сказать, так что давайте, произнесите это вслух!"

В прошлом году дело дошло до того, что Гарри пошел на неслыханный среди "королевичей" шаг: обратился с публичным призывом к СМИ "остановить волну оскорблений и нападок", обрушившуюся на Меган. Он упомянул "грязный намек" на первой странице общенациональной газеты, "расистские тона" в некоторых комментариях и "открытый сексизм и расизм троллей в соцсетях". Последние действительно не стесняются в выражениях.

Вслед за мастерами "фотожаб" из соцсетей и некоторые газеты печатали фотографии Меган, на которых ее кожа казалась гораздо темнее, чем в жизни. Между тем многие поклонники сериала The Suits ("Форс-мажоры" в российском варианте) даже и не заметили ее африканского происхождения, она вполне могла там сойти за девушку средиземноморских или латиноамериканских корней. Для чего же "очерняли" будущую принцессу? Приходится подозревать худшее. Конечно, и в соцсетях у Меган Маркл находится немало защитников, возмущенных расизмом. В качественной прессе тоже появилось много публикаций, дающих отпор злобным настроениям. Многие комментаторы пишут, что свадьба принца и актрисы может иметь большое символическое и психологическое значение, поможет преодолению предрассудков.

Европейские монархии за последние десятилетия сильно демократизировались. Женитьба на простолюдинках и простолюдинах стала почти нормой для скандинавских принцев и принцесс. В Швеции Дэниел Вестлинг был всего лишь тренером и владельцем спортзала, когда сочетался браком с крон-принцессой Викторией, модель София Хеллквист вышла замуж за принца Карла Филипа. Мать шведских принцев королева Сильвия – более чем скромного социального происхождения. То же самое относится и к королеве Нидерландов Максиме и королеве Испании Летиции, все они взошли на трон благодаря браку с будущими монархами.

Британская королевская семья в этом смысле несколько отстает. Но женитьба принца Уильяма на Кейт Миддлтон уже стала шагом в том же направлении. Снобы возмущались: мать принцев Диана была по крайней мере аристократического происхождения, в то время как Кейт не могла похвастаться знатными предками. Но популярность ее такова, что приверженцам старых порядков пришлось замолчать.

Одно дело – уходящий в прошлое социальный снобизм, и совсем другое – расистские предрассудки, до сих пор остающиеся большой силой и многое определяющие в политических процессах. Считается, что они сыграли значительную роль в исходе референдума о выходе Великобритании из ЕС и в президентских выборах в США. Политики, играющие на низких чувствах, могут рассчитывать на поддержку значительного процента избирателей.

Однако первые появления на публике принца Гарри и Меган Маркл обнадеживают: население встречает их с повсеместным восторгом. Создается впечатление, что принцесса "неголубых кровей" может стать очень популярной, искренность поведения и очевидная влюбленность молодой пары подкупают простых британцев.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

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