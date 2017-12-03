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В Киеве активисты заблокировали подходы к телеканалу NewsOne

Блокада NewsOne, Киев, 3 декабря 2017

В Киеве у здания, где расположен телеканал NewsOne, группа неизвестных разожгла костёр и "обустраивает быт", сообщает "Украинская правда". В поддержку телеканала выступили народный депутат Надежда Савченко, исключенная из фракции "Батькивщина", бывший министр юстиции Елена Лукаш, другие действующие и бывшие депутаты и министры.

По сведениям Савченко, это организация "Братство", лидер которой – националист и антикоммунист Дмитрий Корчинский, журналист и телеведущий.

3 декабря люди в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой. Они заявили о несогласии с "политикой канала" и потребовали извинений от владельца телеканала Евгения Мураева. По словам протестующиях, Мураев назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом", пишет издание "Украинская правда".

Агентство УНИАН также сообщило о требовании протестующих к телеканалу NewsOne – "изменить политику" и извиниться за высказывание в программе "Украинский формат" о том, что Евромайдан был "государственным переворотом".

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