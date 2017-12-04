Журналисты телеканала NewsOne обратились за помощью к Порошенко

Активисты, которые в воскресенье, заблокировали подъезды к зданию телеканала NewsOne, пообещали снять блокаду после выполнения ряда требований. Об этом сообщает "Украинская правда".

Они требуют, чтобы владелец телеканала, депутат Верховной Рады Евгений Мураев, "покаялся за сепаратистские высказывания" и изменил политику канала с "прокремлевской" на "патриотическую, проукраинскую". По словам участников протеста, Мураев назвал Революцию достоинства "государственным переворотом". Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель запрещенной в России экстремистской организации "Братство" телеведущий Дмитрий Корчинский.

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию и взять под личный контроль факт "наглого посягательства на свобод слова". Об этом в эфире телеканала заявила ведущая Диана Панченко.

Сотрудники телеканала связывают произошедшее с тем, что NewsOne, по их словам, был единственным каналом, который транслировал "Марш за импичмент", оранизованный бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. В акции с требованием отставки президента Порошенко, по разным оценкам, участвовали от трех до пяти тысяч демонстрантов.