США и Южная Корея проводят крупнейшие в истории учения ВВС

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США и Южная Корея начали самые масштабные за всю историю сотрудничества двух стран учения ВВСна Корейском полуострове. Об этом сообщили "Ассошиэйтед пресс" июжнокорейское агентство "Рёнхап" в понедельник, 4 декабря.
В учениях под названием Vigilant Ace примут участие 230 самолетов ВВС двух стран, в том числе шесть американских истребителей-невидимок F-22 и столько же истребителей-бомбардировщиков F-35A,а также 12 тысяч военнослужащих.
В ходе пятидневных учений союзники отработают удары по целям, которые представляют собой копииобъектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, сообщило министерство обороны Южной Кореи.
Власти Северной Кореи назвали запланированные учения "крупномасштабной военной провокацией" и обвинили Вашингтон в подготовке ядерной войны.
Ситуация в регионе вновь обострилась после того, как 29 ноября КНДР объявила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты. В руководстве Северной Кореи утверждают, что снаряд может достичь любой точки континентальной территории США. Глава КНДР Ким Чен Ын объявил, что страна успешно завершила создание ядерных сил.
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