Православные фэнтези

6 декабря архимандрит Тихон Шевкунов выступит в Русском духовно-культурном центре в Париже. Там Наталья Нарочницкая, председатель Фонда исторических перспектив, устраивает конференцию "Христианское наследие и самобытность в Европе". В Париже владыке Тихону обязательно зададут вопрос по поводу ритуального убийства царской семьи, о котором он позволил себе заговорить на прошлой неделе. И не говорите мне, что владыка Тихон заговорил об этом случайно, или что его неправильно поняли, или что враги Церкви воспользовались его "красноречием".

Дело было так: накануне Архиерейского собора в Сретенском монастыре под председательством патриарха Кирилла собралась пестрая компания: епископы, следователи Следственного комитета, эксперты, антропологи, историки. Целый день они докладывали о результатах нового расследования убийства царской семьи, которое СК возобновил в 2015 году. В ходе этого расследования эксгумировали останки Николая II и Александры Федоровны, захороненные в 1998 году в Петропавловском соборе, вскрыли могилу Александра III (чтобы сравнить ДНК отца с сыном и внуками), заново провели различные экспертизы, в том числе и генетические.

Свою работу бастрыкинские следователи ведут в тесном сотрудничестве с комиссией Русской православной церкви, которая теперь активно участвует в расследовании. Его цель: в очередной раз определить, являются ли найденные в окрестностях Екатеринбурга останки членов царской семьи и их приближенных подлинными. Задача-максимум: захоронить эти останки летом 2018 года.

Конференция, проходившая в Сретенском монастыре, транслировалась по двум православным каналам. Светские эксперты, докладывая о своих изысканиях, обращались непосредственно к владыке Тихону. Именно он был главным на этом собрании, несмотря на то что формально председательствовал патриарх Кирилл. Отец Тихон прекрасно владел темой, именно он задавал вопросы экспертам. Эксперты, криминологи, историки в мельчайших подробностях восстанавливали обстоятельства злодейского убийства. Все эти заключения, аргументы и доводы в пользу подлинности останков и ранее звучали на конференциях, посвященных расстрелу царской семьи. В принципе, ничего нового мы не услышали. Теперь даже дилетанту очевидно, что в Ипатьевском доме была расстреляна именно царская семья и ее слуги. Хорошо известно, как потом большевики пытались скрыть следы убийства, сжигая останки. Известно и то, что окончательно останки сжечь не удалось и они были найдены в Поросенковом логе.

Для многих остается загадкой (и об этом кто-то из участников конференции спросил у патриарха Кирилла): почему все-таки чекисты позже не уничтожили останки царской семьи, почему не боялись, что следы этого преступления обнаружат? Патриарх не смог ответить на этот вопрос. Зато он поделился своим знанием о том, как происходит кремация в Индии. Об этом патриарх вспомнил после выступления криминолога СКР Алексея Абрамова. По его данным, для сжигания тел требуется в среднем "7 килограммов дров на 1 килограмм тела". До состояния пепла (а именно на этом настаивает депутат Поклонская, которая уверена, что царские останки были сожжены дотла) тела можно сжечь только при температуре 1400 градусов и выше. При температуре порядка 1300 градусов от тел останутся спекшиеся костные останки. Но и такой температуры достичь в открытом костре и даже в условиях крематория невозможно. Кто-то из ученых предложил провести эксперимент. И тут голос подал патриарх Кирилл: "Надо поехать в Индию, в город Варанаси, где проводят кремацию. Я там был и видел это. Жгут целый день, используют большие сухие дрова. Но все равно остаются руки и ноги, которые затем выбрасывают в Ганг. Там плавают большие рыбы, которые все это подбирают. Надо снарядить экспедицию и все это заснять".

Выступление патриарха вызвало оживление в зале. Меня же поразила абсурдность происходящего в Сретенском монастыре, и ощущение странного спектакля в прямом эфире, действа для определенной группы зрителей, не оставляющее меня с самого начала этой конференции, после выступления патриарха только усилилось. Между тем сам "спектакль" близился к развязке, и в конце дня стало понятно, для чего все затевалось. Следователь по особо важным делам СК РФ, полковник Марина Молодцова, блондинка в синем мундире, возглавляющая следственную группу, подвела итог всему сказанному. Она заявила, что по-прежнему продолжается работа с версиями произошедшего в окрестностях Екатеринбурга, в частности, изучается вопрос о полном уничтожении тел с помощью огня и кислоты в районе Ганиной Ямы.

Сообщила Молодцова и о назначении психолого-исторической экспертизы, которая должна поставить точку в стародавней дискуссии, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством. На такой версии, в частности, настаивает православный историк Петр Мультатули, называющий себя правнуком повара царской семьи Ивана Харитонова, также погибшего в 1918 году. Заявление следователя Молодцовой подхватил и владыка Тихон Шевкунов. "У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было", – сказал он. Как только эта фраза появилась на лентах информационных агентств, разгорелся скандал. Заговорили о "деле Бейлиса", запахло кондовым антисемитизмом.

Почему церковь, ее здоровая часть, если таковая имеется, должна потакать православным безумцам: мракобесам, антисемитам, "поклонским", наконец?

На следующий день Тихону Шевкунову пришлось оправдываться: "Наблюдая за шумихой, мы видим, как фабрикуется проблема, как она высасывается из пальца и становится фактором дестабилизации общества. За все время конференции никто не упомянул ни о национальности расстреливающих, ни об их религиозной принадлежности. Речь в тот день шла о новых большевистских ритуалах. И вдруг мы видим даже не нападки, а целую кампанию, где Русскую церковь обвиняют в антисемитизме... Доходит до того, что либеральные журналисты и некоторые сенаторы (имеется в виду сенатор Людмила Нарусова, которая возмутилась такой трактовкой вопроса. – РС) чуть ли не требуют изучать все версии, кроме этой одной. Они понимают последствия подобных предложений, понимают, кому они оказывают медвежью услугу? Мы на эту провокацию не поддадимся. Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода мне звонил и, насколько я понимаю, удовлетворен нашей позицией, он понял, что все передернуто".

Умение отца Тихона Шевкунов "переводить стрелки" по принципу "сам дурак" известно. Но в этом случае получилось неубедительно. А главное непонятно, зачем было так подставляться? Зачем было подставлять церковь? Патриарх Кирилл пообещал, что на Архиерейском соборе будет дана оценка теме "екатеринбургских останков" и церковь решит, как к ним относиться. Никакой официальной оценки дано не было. Стало быть, расследование СК продолжается, версия о ритуальном убийстве проверяется в энный раз. И как бы ни оправдывался владыка Тихон, его заявление понимается именно как антисемитское и черносотенное. Таковым оно останется в истории, даже если сам владыка не антисемит и не черносотенец, а просто заигрывает с теми и другими.

Именно попыткой успокоить "церковных маргиналов" православные эксперты объясняют продолжение расследования очевидной подлинности царских останков. Русская православная церковь-де хочет с помощью Следственного комитета и ученых доказать церковным безумцам, "царебожникам", что речь идет о подлинных останках, а не о мнимых и тем самым навсегда прекратить дискуссию о ритуальном убийстве. По мне так это очередное лукавство. Почему церковь, ее здоровая часть, если таковая имеется, должна потакать православным безумцам: мракобесам, антисемитам, "поклонским", наконец?

Мне, как православной христианке, это совершенно непонятно. Единственное, что приходит в голову: патриархат потакает им потому, что все эти безумцы – никакие не маргиналы (как пытаются это представить тот же Шевкунов и патриарх Кирилл), но составляют основу Русской православной церкви, и если их осудить, то в церкви почти никого не останется.

Не хотелось бы так думать. Но приходится. Ведь патриаршие байки о сожжении человеческих тел в Индии – из этой серии. Но Индия Индией, а отдуваться за версию о ритуальном убийстве отцу Тихону совсем скоро придется в Париже.

Зоя Светова – журналист "Открытой России"

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