Би-би-си: деньги для взятки Улюкаеву предоствил "частный инвестор"

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказались детали показаний, которые дал на суде по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева экс-глава службы безопасности "Роснефти", бывший сотрудник ФСБ, генерал Олег Феоктистов. Документы изданию передал источник, знакомый с материалами дела. Другой собеседник, знакомый с содержанием допроса, подтвердил эту информацию.

Феоктистов дал показания следствию на закрытом – по просьбе ФСБ – заседании суда 20 сентября. Из показаний следует, что именно Феоктистов нашел у неизвестного "частного" инвестора 2 миллиона долларов, с которыми позже был задержан Улюкаев.

По словам Феоктистова, о вымогательстве Улюкаевым взятки у главы "Роснефти" Игоря Сечина он узнал от последнего после его возвращения из командировки в Индию. Сечин рассказал, что во время разговора с Улюкаевым на Гоа, министр попросил его отблагодарить его за "положительное решение" по сделке о приватизации "Башнефти" и назвал сумму в 2 миллиона долларов, которую проиллюстрировал жестом из двух пальцев.

Согласно показаниям Улюкаева, которые он дал в суде на прошлой неделе, он действительно встречался с Сечиным на саммите в Индии, но разговора о деньгах не было. По словам Улюкаева, "дырочку" на лацкане пидажка покрутил Сечин, намекая на возможную государственную награду для министра. Улюкаев также сообщил в суде, что никогда не угрожал главе "Роснефти" дать отрицательное заключение по сделке о приватизации "Башнефти". По словам Улюкаева, подобные показания свидетельствуют о заведомо ложном оговоре со стороны Сечина.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". Его обвиняют в вымогательстве взятки. Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны Сечина и ФСБ, а генерала Феоктистова называет одним из организаторов дела. Улюкаев находится под домашним арестом.