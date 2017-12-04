На переговорах по Брекзиту есть прогресс, но нет соглашения

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, на краткой пресс-конференции в Брюсселе подтвердили, что на переговорах в Брюсселе в понедельник, несмотря на "достигнутый прогресс", не удалось достичь соглашения.

Ранее сообщалось, что Лондон привержен сохранению нынешних экономических правил по обе стороны будущей границы между Великобританией и Европейским союзом. Так оценила позицию Лондона ирландская сторона, отмечает агентство Reuters.

Председатель Европейского совета Дональд Туск ранее в понедельник выразил оптимизм в связи с достигнутым прогрессом в переговорах с Великобританией по Брекзиту. По его словам, стороны близки к соглашению, которое сделает возможным начало переговоров о торговых отношениях между ЕС и Великобританией.

Дональд Туск выступил вслед за британским премьером Терезой Мэй. Агентство Associated Press написало, что Мэй проявила дипломатическую настойчивость на встрече с высшими официальными представителями ЕС. Одним из наиболее трудных вопросов переговоров в Брюсселе остаётся статус и обустройство границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Среди других обсуждающихся вопросов – "цена" Брекзита в денежном выражении. Не менее приоритетным считается и решение проблемы равных прав граждан стран ЕС на территории Великобритании и британских подданных на территории ЕС.