В Киеве радикалы разбирают баррикады у офиса телеканала NewsOnе

В Киеве актвисты праворадикальных движений, которые с 3 декабря блокировали подъезд к зданию, где находится офис телеканала NewsOnе, начали разбирать баррикады. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Как рассказал один из активистов, они разблокируют проезд к зданию, но установят блокпост и будут проверять документы, чтобы не допустить на территорию "людей с георгиевской лентой и российских журналистов".

Вечером 3 декабря здание телеканала NewsOne в Киеве окружили мешками с песком и колючей проволокой десятки людей. Позже выяснилось, что это ветераны военной операции в Донбассе и активисты различных радикальных организаций. Они требовали, чтобы владелец телеканала, депутат Верховной Рады Евгений Мураев, "покаялся за сепаратистские высказывания" и изменил политику канала с "прокремлевской" на "патриотическую, проукраинскую". Конфликт начался после того, как 26 ноября в программе "Украинский формат" на NewsOne Мураев заявил, что считает Евромайдан "не революцией, а государственным переворотом".

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию. Аваков призвал активистов прекратить акцию, а владельцев и редакторов канала - "прекратить провоцировать людей". Президент Украины заявил, что любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокирование недопустимы. В то же время, по словам Порошенко, "недопустимы и попытки оправдывать действия страны – агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах, как оценка Революции достоинства. Но иногда такие меры являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны на это оперативно реагировать", – написал президент Украины в фейсбуке.