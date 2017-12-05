В Киеве сотрудники СБУ проводят обыск в квартире Саакашвили

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в квартире бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области , лидера "Руха новых сил" ("РНС", - РС) Михаила Саакашвили . Об этом в фейсбуке сообщает соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе. Бойцы спецназа взломали двери квартиры Саакашвлили, адвокатов и депутатов Верховной Рады Юрия Деревянно и Виктора Чумака в помещение не допускают. По информации Сакварелидзе, сам Саакашвили сейчас находится на крыше здания.

Ранее в ноябре генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в подготовке государственного переворота, после того как, в том числе, и сторонники бывшего президента Грузии разбили 17 октября палаточный лагерь у Верховной Рады. Палатки до сих пор стоят возле парламента. В них остаются несколько сотен участников протестов. Одно из их требований к депутатам - принять закон "Об импичменте президента Украины". 3 декабря в центре Киева прошел "Марш за импичмент", в котором участвовали несколько тысяч демонстрантов. Выступая в этот день на митинге Саакашвили сообщил, что его движение вместе с другими организациями создают комитеты по импичменту во всех регионах Украины и анонсировал новую акцию протеста в Киеве на 10 декабря. При этом опальный политик не исключил, что активисты могут в этот день блокировать президентскую администрацию.

29 ноября сам Саакашвили заявил, что Порошенко отдал распоряжение Генпрокуратуре и СБУ о его аресте в ближайшее время с последующим выдворением из Украины в Грузию, Польшу или Нидерланды.