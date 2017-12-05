В Киеве сотрудники СБУ задержали Михаила Саакашвили

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего президента Грузии, лидера политического движения "Рух народных сил" Михаила Саакашвили. У дома, в котором проживает Саакашвили, собрались сотни его сторонников. Они скандируют: "Позор!", "Миша!" и "Импичмент!". Саакашвили буквально вынесли из здания, произошли столкновения между активистами и спецназом. Протестующие сейчас блокируют выезд машины, в которой находится Саакашвили, сообщает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Прямая трансляция из Киева:

Ранее во вторник СБУ и Генеральная прокуратура пришли с обыском в киевскую квартиру Саакашвили. Политик скрылся от сотрудников правоохранительных органов на крыше. По информации СБУ, Саакашвили предъявлено подозрение по статье "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Планируется его допрос следователями.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в подготовке государственного переворота, после того как, в том числе, и сторонники бывшего президента Грузии разбили 17 октября палаточный лагерь у Верховной Рады. Палатки до сих пор стоят возле парламента. В них остаются несколько сотен участников протестов. Одно из их требований к депутатам - принять закон "Об импичменте президента Украины". 3 декабря в центре Киева прошел "Марш за импичмент", в котором участвовали несколько тысяч демонстрантов. Выступая в этот день на митинге Саакашвили сообщил, что его движение вместе с другими организациями создают комитеты по импичменту во всех регионах Украины и анонсировал новую акцию протеста в Киеве на 10 декабря. При этом опальный политик не исключил, что активисты могут в этот день блокировать президентскую администрацию.