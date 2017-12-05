В Екатеринбурге активиста "Открытой России" вызвали в прокуратуру

На координатора отделения движения "Открытая Россия" в Екатеринбурге Максима Верникова завели административное дело об участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной. Об этом Верников написал в фейсбуке.

В апреле Генеральная прокуратура России признала "нежелательной" зарегистрированную в Великобритании организацию Otkrytaya Rossiya. Тогда же в офисе одноименного движения "Открытая Россия" в Москве прошли обыски. Позже в Минюсте заявили, что в России нет филиалов "нежелательной" "Открытой России".

Несмотря на это, 23 ноября в Ижевске суд оштрафовал на 10 тысяч рублей организатора митинга против действий коммунальных служб Игоря Шумилова за наличие на акции флагов движения "Открытая Россия". Суд постановил, что Шумилов нарушил закон о публичных мероприятиях, допустив наличие на митинге символики "нежелательной организации".