Следствие недовольно статьей Пола Манафорта об Украине

Следствие по делу о возможном вмешательстве России в выборы в США выступило против освобождения из-под домашнего ареста Пола Манафорта. Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа в конце ноября работал над статьей о своей работе на Украине, заявили юристы из команды спецпрокурора Роберта Мюллера. Таким образом, он мог нарушить требование суда не обсуждать дело публично.



Согласно материалам дела, Манафорт готовил статью совместно с коллегой из России, у которого могут быть связи с российской разведкой. Его имя не называется. Материал якобы должен был выставить работу Манафорта с украинской Партией регионов в положительном свете, чтобы повлиять на общественное мнение.

Обвинения, предъявленные в октябре Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу, включают сговор с целью отмывания денег и дачу ложных показаний федеральным агентам.

На прошлой неделе бывший советник нынешнего президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признался, что лгал ФБР относительно своих контактов с Россией. Москва обвинения в сговоре с предвыборным штабом Трампа отрицает.