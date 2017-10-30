Пол Манафорт в суде не признал себя виновным

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс не признали себя виновными по всем 12 пунктам инкриминируемых им преступлений, включая нарушение закона о федеральном лоббировании, отмывание денег и заговор против США. Обвинительное заключение опубликовано утром в понедельник на сайте Министерства юстиции США.

По версии следствия, Манафорт и Гейтс скрыли миллионы долларов. Утверждается, что в период с 2006 по 2015 год Манафорт получал деньги от украинской "Партии регионов" бывшего президента Виктора Януковича. Для ухода от налогов он, по версии следствия, использовал офшорные компании – через их счета было проведено более 75 миллионов долларов. Следователи утверждают, что Манафорт "отмыл" более 18 миллионов долларов. Отмечается, что Гейтс провел через офшорные счета более трех миллионов долларов.

Представитель Белого дома Сара Сандерс на встрече с журналистами подчеркнула, что нет никакой связи между президентской избирательной кампанией и обвинениями, предъявленными бывшим сотрудникам Дональда Трампа. Сандерс настаивает на том, что предъявленные обвинения не совпадают ни по времени, ни по задачам с проводившейся Трампом предвыборной кампанией.

Что касается бывшего советника Трампа по внешней политике Джорджа Пападопулоса, представитель Белого дома назвала его "волонтёром", роль которого в президентской кампании была "крайне ограничена". Ранее в понедельник сообщалось, что экс-советник по внешней политике избирательного штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос признался в даче ложных показаний ФБР.