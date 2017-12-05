Сын убитого экс-президента Йемена Али Абдуллы Салеха призвал к мести

Сын экс-президента Йемена Али Абдуллы Салеха, убитого в понедельник, призвал к мести против проиранской повстанческой группировки хуситов, которую ранее покинул его отец. Об этом сообщает саудовский телеканал аль-Экбария. "Я буду вести битву до тех пор, пока последний хусит не будет выброшен из Йемена ... кровь моего отца отзовется адским звоном в ушах Ирана", – заявил Ахмед Али Салех. Он призвал сторонников своего отца "отобрать Йемен у иранских боевиков".

Бывший лидер Йемена был убит в ходе перестрелки в понедельник после того, как ранее он перешел на просаудовскую сторону в гражданской войне в Йемене, уйдя от своих союзников в проиранском движения хуситов, которое контролирует столицу Йемена – Сану.

Агентство Рейтер отмечает, что смерть Салеха усиливает сложность многосторонней войны, идущей в Йемене. Просаудовская коалиция рассчитывала на поддержку Салеха в том, чтобы добиться преимущества в конфликте в Йемене, который в итоге привел к одному из худших гуманитарных кризисов в мире.

75-летний Салех правил Йеменом более тридцати лет. В 2012 году он был смещен с должности в результате народных волнений и политического давления. Салех продолжал участвовать в управлении страной, сформировав альянс с хуситами, которых поддерживает Иран. Салех имел широкую поддержку в Йемене со стороны офицеров вооруженных сил и вождей племен, которые когда-то служили под его руководством.

Его сын Ахмед Али жил под домашним арестом в Объединенных Арабских Эмиратах, где когда-то служил послом. Затем он присоединился к силам Саудовской Аравии, чтобы начать войну с хуситами, которые до недавнего времени управляли большей частью Йемена.

Во вторник Лига арабских стран осудила убийство бывшего президента Салеха и заявила, что его смерть может вызвать взрыв в Йемене и привести к новому обострению конфликта в этой стране. Лига арабских стран также назвала хуситов "террористической организацией".