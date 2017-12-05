В Киеве полиция применила газ против сторонников Саакашвили

В Киеве полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы сторонников бывшего президента Грузии, лидера украинского политического движения "Рух народных сил" Михаила Саакашвили, которого во вторник задержали сотрудники Службы безопасности Украины. В результате столкновений есть пострадавшие. Активисты пробили колеса микроавтобуса СБУ, в котором находится Саакашвили. Ранее они заблокировали автомобиль. Время от времени активисты скандируют: "Киев, вставай!" Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.

Ранее во вторник СБУ и Генеральная прокуратура пришли с обыском в киевскую квартиру Саакашвили. Политик скрылся от сотрудников правоохранительных органов на крыше. Позже его задержали. Как сообщил адвокат Павел Богомазов, Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя на Украине.

17 октября активисты, в том числе сторонники бывшего президента Грузии, разбили палаточный лагерь у Верховной Рады. Одно из требований участников акции протеста к депутатам – принять закон "Об импичменте президента Украины". 3 декабря в центре Киева прошел "Марш за импичмент", в котором участвовали несколько тысяч демонстрантов. Выступая в этот день на митинге, Саакашвили сообщил, что его движение вместе с другими организациями создают комитеты по импичменту во всех регионах Украины, и анонсировал новую акцию протеста в Киеве на 10 декабря. При этом опальный политик не исключил, что активисты могут в этот день блокировать президентскую администрацию.