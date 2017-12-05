Washington Post получила доклад полиции о смерти Михаила Лесина

В распоряжение американской газеты Washington Post попал доклад полиции о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина. Согласно документу, на протяжении трех дней до гибели он злоупотреблял алкоголем. Лесина нашли мертвым в номере отеля в Вашингтоне в ноябре 2015 года.

Из доклада полиции вычеркнуто множество подробностей, в том числе детали вскрытия и показания некоторых свидетелей. Из-за этого неясно, как власти пришли к выводу, что смерть Лесина наступила в результате несчастного случая, отмечают журналисты.

В документе указано, что Лесин выпил содержимое мини-бара, а также проносил в отель другие алкогольные напитки. Несколько раз охранникам отеля приходилось сопровождать его в номер в пьяном виде. За день до смерти сотрудники отеля несколько раз спрашивали у Лесина, не нужна ли ему медицинская помощь – но он ответил "нет" по-русски.

Дело о смерти Михаила Лесина закрыли в октябре 2016 года. Следователи пришли к выводу, что это был несчастный случай. Лесин получил повреждение головы в результате нескольких падений в номере. Михаил Лесин до 2004 года возглавлял министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Затем он был советником президента и председателем правления холдинга "Газпром-медиа".