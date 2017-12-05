Киев: Саакашвили финансировал бежавший в Россию олигарх Курченко

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Михаила Саакашвили и его команду якобы финансировал Сергей Курченко, олигарх времен президентства Виктора Януковича, бежавший после Евромайдана в Россию.
"За деньги Курченко Саакашвили финансировал акции протеста [на Украине], целью которых был захват власти и восстановление контроля приближенных к Януковичу лиц над их активами", – заявил Луценко на пресс-конференции в Киеве. По его словам, следователи зафиксировали получение около полумиллиона долларов командой Саакашвили от приближенного к Курченко лица.
На пресс-конференции генпрокурор также обнародовал аудиозапись переговоров человека с голосом, похожим на голос Саакашвили, с якобы доверенным лицом Курченко. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
На Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возглавляет оппозиционное движение "Рух народных сил". Летом 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. 5 декабря политика задержали по обвинению в попытке государственного переворота. В Киеве начались столкновения с полицией, есть пострадавшие. Активисты скандируют: "Киев, вставай!".
Задержание Саакашвили произошло через полтора месяца после начала акции протеста у здания Верховной Рады Украины. Активисты "Рух новых сил" требуют импичмента президента страны Петра Порошенко. Очередная акция сторонников Саакашвили была запланирована на 10 декабря.
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