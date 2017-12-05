Саакашвили назвал Порошенко "изменником" и призвал свергнуть его

Михаил Саакашвили на митинге в Киеве назвал президента Украины Петра Порошенко "изменником". Он призвал украинский народ выйти на акцию протеста к Верховной Раде и "свергнуть" действующего главу государства. Свое сегодняшнее задержание Саакашвили назвал провокацией и обвинил украинские власти и спецслужбы в сотрудничестве с Кремлем. Сам Саакашвили отверг обвинения в какой-либо связи с Россией и назвал себя главным врагом Владимира Путина. В акции протеста в Киеве, судя по видеотрансляции Украинской службы Радио Свобода, участвуют тысячи человек.

На Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возглавляет оппозиционное движение "Рух новых сил". Летом 2017 года политика лишили украинского гражданства. 5 декабря Саакашвили задержали по обвинению в попытке государственного переворота и получении полумиллиона долларов от близкого к Виктору Януковичу олигарха Сергея Курченко, бежавшего после Евромайдана в Россию.

В Киеве п​осле задержания Саакашвили начались столкновения его сторонников с полицией, сообщалось о пострадавших. Позже протестующие освободили Михаила Саакашвили из машины Службы безопасности Украины, выбив заднюю дверь автомобиля. Политик после этого призвал "начать процесс освобождения Украины от банды Порошенко". "Армия на нашей стороне", – заявил Саакашвили, отметив при этом, что он говорит о мирной акции протеста.

Митинги с требованием импичмента Порошенко проходят в Киеве с середины октября. У здания Верховной Рады протестующие установили палаточный городок.