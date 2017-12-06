Могила невинного солдата: как вспоминать бывших врагов? Выступление в Бундестаге уренгойского школьника Николая Десятниченко, который говорил о "невинно убитом" немце, погибшем в плену под Сталинградом, вызвало в России бурю возмущения. Может ли солдат вражеской армии быть невинным? Где граница вины и ответственности? Как нам поминать погибших врагов? И возможно ли примирение России и Германии на основе общей памяти о войне? Гости: Александра Поливанова, куратор культурных программ общества "Мемориал" и Сергей Лебедев, писатель, журналист