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Археология

Могила невинного солдата

Как вспоминать бывших врагов? Выступление в Бундестаге уренгойского школьника Николая Десятниченко

Могила невинного солдата: как вспоминать бывших врагов? Выступление в Бундестаге уренгойского школьника Николая Десятниченко, который говорил о "невинно убитом" немце, погибшем в плену под Сталинградом, вызвало в России бурю возмущения. Может ли солдат вражеской армии быть невинным? Где граница вины и ответственности? Как нам поминать погибших врагов? И возможно ли примирение России и Германии на основе общей памяти о войне? Гости: Александра Поливанова, куратор культурных программ общества "Мемориал" и Сергей Лебедев, писатель, журналист

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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