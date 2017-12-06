В колонии строгого режима под Мурманском после обыска начался бунт

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В Мурманской области в исправительной колонии строгого режима в поселке Мурмаши после обыска с участием спецназа начался масштабный бунт. Об этом сообщает "Новая газета". По данным издания, осужденные ворвались в кабинеты сотрудников колонии и устроили пожар. Несколько заключенных вскрыли себе вены, их состояние неизвестно.
В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Мурманской области подтвердили сведения о беспорядках в колонии в поселке Мурмаши, однако заявили, что "масштаб событий сильно преувеличен". Представители региональной Общественной наблюдательной комиссии намерены посетить колонию в четверг утром.
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