В колонии строгого режима под Мурманском после обыска начался бунт

В Мурманской области в исправительной колонии строгого режима в поселке Мурмаши после обыска с участием спецназа начался масштабный бунт. Об этом сообщает "Новая газета". По данным издания, осужденные ворвались в кабинеты сотрудников колонии и устроили пожар. Несколько заключенных вскрыли себе вены, их состояние неизвестно.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Мурманской области подтвердили сведения о беспорядках в колонии в поселке Мурмаши, однако заявили, что "масштаб событий сильно преувеличен". Представители региональной Общественной наблюдательной комиссии намерены посетить колонию в четверг утром.