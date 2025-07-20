Отрезанные головы и сбрасывание с балкона. Бойня на юге Сирии

В провинции Эс-Сувайда на юге Сирии не утихают кровопролитные межэтноконфессиональные столкновения между сирийскими друзами и племенами местных бедуинов, несмотря на режим "немедленного прекращения огня", введенный 19 июля временным президентом страны Ахмедом аш-Шараа.

Число погибших в столкновениях в Эс-Сувайде с участием вооруженных группировок друзов и бедуинов, а также правительственных войск из Дамаска и израильской армии, превысило тысячу сто человек, судя по данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга прав человека. В последние дни, после достижения между Сирией и Израилем договоренностей о путях прекращении огня в Эс-Сувайде, насилие в регионе стало утихать – но потом разгорелось с новой силой.

За последнюю неделю погибли более 600 друзов, в том числе около 300 мирных жителей, которые, как утверждается, были убиты, в том числе, представителями силовых структур, подконтрольных в той или иной степени аш-Шараа. Погибли также более 300 правительственных военных и полицейских и более 80 арабов-бедуинов.

Не меньше 15 человек были убиты в результате ударов израильских ВВС. В Израиле живет большая друзская община, и власти страны заявляют, что готовы защищать представителей этой этноконфессиональной группы и за израильскими границами, на сирийской территории.

19 июля представители бедуинских племен сообщили о выводе своих вооруженных отрядов из города Эс-Сувайда, ставшего на уходящей неделе главным центром столкновений. Ранее о выводе войск из Эс-Сувайды объявили и власти страны – после того, как этого потребовал Израиль, обвинивший Дамаск в преследованиях друзов и в том, что правительственные войска де-факто помогают их противникам, бедуинам. Однако затем бедуины вновь пошли в наступление.

Часть территории Сирии по-прежнему не контролируется центральными властями. После свержения режима Башара Асада и прихода к власти бывших исламистских повстанцев во главе с аш-Шараа в Сирии вспышки насилия на межэтнической и конфессиональной почве происходили уже несколько раз. Помимо арабов-суннитов (80-процентное большинство, принадлежащее к разным племенам, а также не менее 300 тысяч палестинских беженцев), страну населяют курды (самое большое меньшинство, более 10 процентов), друзы, алавиты, туркоманы (туркмены), арабы-христиане (всевозможных конфессий, от католиков и протестантов до православных разных церквей), армяне, ассирийцы и многие другие.

Кровопролитие на юге Сирии началось вечером 11 июля с череды взаимных похищений и убийств, организованных ненавидящими друг друга местными арабами-бедуинами и друзами – в регионе, где они враждуют не первое столетие. В частности, вооруженные бедуины напали из засады на перевозивший овощи грузовик, принадлежавший друзскому торговцу, ограбили его и сильно избили водителя – после чего друзы начали мстить.

Бойцы друзских группировок начали атаковать деревни бедуинов, убивая, похищая и пытая мирное население, в том числе женщин и детей, и обращая остальных в бегство. В сети появились видео и фото, на которых, например, один друз-ополченец позирует на фоне изуродованного трупа, подвешенного вверх ногами на столбе, а другой держит в руках отрезанную детскую голову. Еще на одном видео, как утверждается, друзы возят трупы бедуинов на капотах своих автомашин. Параллельно бедуины, обвинившие друзов в этнических чистках, начали в ответ уничтожать их поселения.

Провинция (мухафаза) Эс-Сувайда исторически известна также под двумя названиями: Джебаль ад-Дуруз ("Горы друзов") и Джебаль аль-Араб ("Арабские горы"). Друзы – замкнутая этнокофессиональная группа арабов (но сама не считающая себя арабами), исповедующая друзизм, сложную религию, которая ранее являлась одним из ответвлений шиитской секты исмаилитов (сегодня друзы верят, к примеру, в обязательное непрерывное переселение душ).

На юге Сирии (в том числе и на ныне аннексированных Израилем Голанских высотах и прилегающих к ним с юго-запада землях) впервые друзы появились в XIX веке, когда они переселились сюда с юга соседнего нынешнего Ливана (во времена, когда все эти земли входили в состав Османской империи). Большинство местных бедуинов друзы с этих земель быстро вытеснили силой – после чего вражда между ними фактически никогда не прекращалась.

Помимо прочего, провинция Эс-Сувайда была и остается важным центром наркоторговли, включая и фенитиллин (также называемый каптагоном), производство которого при бывшем режиме Башара Асада в Сирии было налажено в промышленных объемах, и афганский героин, и местный гашиш. У многих знатоков региона есть основания полагать, что прямое участие в торговле наркотиками принимает и шейх Хикмат аль-Хиджри, духовный лидер сирийских друзов.

Пост из сети Х, с текстом: "Духовный лидер Эс-Сувейды Хикмат аль-Хиджри призывает к созданию коридора в контролируемую курдами Восточную Сирию, а также созданию пограничного перехода с Иорданией. Это позволило бы возродить наркоиндустрию эпохи Асада на ее прежнем уровне - которая, как считается, именно и позволяет ему финансировать подконтрольное ему ополчение".

Политолог-востоковед и знаток региона Василий Семенов в интервью Радио Свобода рассказывает, насколько запутанной оказалась ситуация в Эс-Сувайде, и насколько сложно будет ее стабилизировать центральным властям в Дамаске:

– После начавшейся серии убийств и похищений в Эс-Сувайду прибыли войска, лояльные Дамаску, которые должны были восстановить порядок. Но, как чаще всего бывает, все пошло не так. Важно отметить, что даже среди самих сирийских друзов сейчас нет единства. По всей видимости, многие из них в последние полгода были настроены на сотрудничество с Дамаском, в первую очередь крупная друзская группировка "Риджаль аль-Карама". Их лидер Лаис аль-Балус поддерживает диалог с Ахмедом аш-Шараа, отвергает вмешательство Израиля и выступает за единство Сирии.

Пост из сети Х, с текстом: "Лидер друзов Лаис аль-Балус в интервью телеканалу Aljazera разъясняет позицию общины по отношению к сирийскому правительству. Он подчеркивает, что некоторые лица ведут политические игры от имени всего народа друзов, разжигая раскол и призывая к разделению Сирии. Аль-Балус подтверждает свою поддержку сирийского правительства, которое, по его мнению, выражает надежды и чаяния сирийского народа. Он решительно отвергает израильское вмешательство и любые призывы к иностранному вмешательству в дела Сирии".

Против же аш-Шараа всегда выступал в первую очередь духовный лидер Хикмат аль-Хиджри и его группировка "Военный совет Эс-Сувайды" – которые до падения режима долго сотрудничали с Асадом. Впервые эти друзы не пропустили войска нового режима в Эс-Сувайду еще в начале 2025 года. Сейчас они требуют от Дамаска полной автономии и приветствуют вмешательство Израиля в сирийские дела. Сам аль-Хиджри ранее несколько раз называл Ахмеда аш-Шараа "злобным террористом".

На этой неделе, когда до города добралась колонна правительственной армии (в основном состоящей из бывших бойцов победившей в декабре группировки "Хайят Тахрир-аш-Шам"), сторонники аль-Хиджри устроили засаду, убив и ранив немало военных. После чего в городе начались убийства, пытки и унижения друзов – и в основном, как всегда, больше всего пострадало ни к чему не причастное мирное население.

– Можно ли говорить, что войска аш-Шараа так или иначе выступили на стороне местных бедуинских племен, врагов друзов?

Новая сирийская армия состоит из людей, не видевших в жизни ничего, кроме жесточайшей гражданской войны

– Вполне вероятно, что аш-Шараа отдал приказ просто взять ситуацию в провинции и в ее одноименной столице под контроль, разведя противоборствующие стороны и прекратив насилие. Однако новая сирийская армия состоит из людей, не видевших в жизни ничего, кроме жесточайшей гражданской войны. Многие из них были и остаются убежденными исламистами, суннитами, особенно ряд командиров, не очень-то лояльных временному сирийскому президенту. И любые меньшинства, и особенно алавитов и шиитов – а друзов они всегда считали таковыми – как лютых врагов.

Есть в сети, к примеру, ужасное видео, на котором бойцы правительственных сил под дулами автоматов и с криками "Аллах Акбар!" заставляют мужчин-друзов в гражданской одежде прыгать вниз с высокого балкона, и стреляют в них, чтобы жертвы не мешкали.

Все это напоминает такую же кровавую резню, случившуюся в прошлом марте в прибрежной провинции Латакия. Тогда ушедшие в подполье алавиты, бывшие элитой при Башаре Асаде и внутренне сохранившие ему верность, начали нападать из засад на военных и чиновников новой власти. И потом пришедшие из Дамаска на помощь местным суннитам подкрепления устроили настоящую резню алавитов. Расправы над суннитами там тоже случались, но среди жертв было явно больше алавитов.

– Потом, как мы знаем, правительственные сирийские войска, которые уже успели зайти в город Эс-Сувайда или находились на его окраинах, атаковали израильские ВВС. В итоге силы аш-Шараа почти ушли из провинции, и Эс-Сувайда опять оказалась во власти друзских боевиков – да еще и умудряющихся враждовать друг с другом?

– Во-первых, часть города все еще контролируют местные бедуины, которые никуда не ушли, они эту землю считают своей. Они там даже кофе поклялись не пить до полной победы – представляете, что это значит для бедуинов?

Неизвестно, что делают сейчас бойцы группировки "Риджаль аль-Карама" Лаиса аль-Балуса, которые были настроены на сотрудничество с новыми властями в Дамаске. Есть сведения, что она сильно пострадала, а ее арсеналы разгромлены. Тем временем сообщается, что многие бедуинские племена уже с северо-востока Сирии собираются двигаться на юг, чтобы "спасать от друзов" своих собратьев.

Возможно, что недавнее поведение правительственных сил лишь еще больше подтолкнуло большинство друзов к дальнейшему сотрудничеству с Израилем и убедило их в том, что только полная автономия, граничащая с независимостью, и собственная армия могут гарантировать им безопасность", – полагает Василий Семенов.

Вечером 19 июля фоне резкой эскалации насилия в провинции Эс‑Сувейда Израиль вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу положения в нынешней Сирии всех этнических и религиозных меньшинств. "В Сирии под управлением аш-Шараа быть представителем меньшинства, будь это курд, друз, алавит или христианин, крайне опасно. Это неоднократно подтверждалось за последние шесть месяцев", – заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. При этом, по данным агентства Reuters, израильские власти временно разрешили ограниченное возвращение сирийских сил внутренней безопасности в Эс-Сувейду на 48 часов.

При этом во всей провинции Эс-Сувайда развивается гуманитарная катастрофа – уже более недели здесь нет продуктов питания, электричества, медикаментов и инструментов в госпиталях, топлива и даже питьевой воды. Нет также и интернет-связи. В результате боестолкновений и поджогов сильно пострадала жилая часть города Эс-Сувайда. Сирийский Красный Полумесяц отправил на туда гуманитарный конвой, в состав которого вошли 32 грузовика с питьевой водой, мукой, лекарствами и топливом. Однако как и когда он сможет туда попасть, никто не знает.

Как рассказывает Василий Семенов, днем 20 июля стало известно, что между Дамаском и Израилем (покровителем духовного лидера сирийских друзов Хикмата аль-Хиджри и его группировки "Военный совет Эс-Сувайды", которой руководят, в том числе, немало бывших офицеров армии Башара Асада), было достигнуто новое соглашение:

– Предполагается, что силы аш-Шараа все же возьмут провинцию под контроль и как-то наведут там порядок, а все местные группировки со всех сторон сдадут тяжелое вооружение и будут интегрированы в государственные армейские структуры. Мне лично во все это верится крайне слабо.

Само правительство Израиля сегодня оказалось на перепутье

Само правительство Израиля сегодня оказалось на перепутье. Первый вариант действий для израильского премьера Биньямина Нетаньяху – не сильно вмешиваться в войну в Эс-Сувайде, надеясь все же на прежние обещания Ахмеда аш-Шараа наладить отношения с Израилем, в какой-то форме, и начать ему помогать уничтожать врагов в регионе, в первую очередь проиранскую ливанскую "Хезболлу". Этот вариант, кстати, поддерживает Вашингтон и администрация президента Дональда Трампа. А второй вариант – со всей силой броситься на защиту сирийских друзов. Что будет способствовать федерализации Сирии на манер соседнего Ирака. То есть – ослабить центральное правительство в Дамаске путем формирования региональных автономных правительств с мощными местными вооруженными ополчениями.

Ведь если власть аш-Шараа укрепится, то это может привести и к превращению Сирии в форпост Турции – которая всегда стояла за аш-Шараа и которая становится все более враждебной Израилю. В пользу второго варианта работает и давление на Нетаньяху израильской друзской общины. Израильские друзы уже начали перекрывать автодороги в самом Израиле и грозят бунтами, если Нетаньяху не поможет их собратьям с той стороны линии прекращения огня.

Большой вопрос, успеют и смогут ли войска аш-Шараа вновь зайти в Эс-Сувейду и спасти друзов от мести бедуинов – или сами опять начнут их вырезать вместе с бедуинами. Правда, сейчас стали появляться сообщения, что правительственные силы, подконтрольные Дамаску, блокируют дороги уже по всей Сирии, ведущие в провинцию Эс-Сувейда, чтобы остановить поток направляющихся туда вооруженных бедуинов из всех других сирийских провинций. Ясно одно – что крови там в ближайшее время прольется еще очень много", – уверен Василий Семенов.