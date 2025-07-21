Китайцы в Луганске? Интерес КНР к оккупированным территориям

В оккупированном Россией Луганске может появиться частная китайская школа. По сообщению пропагандистских ресурсов, группа активистов из Китая планирует открыть учебное заведение для своих сограждан, которое будет работать по российским образовательным стандартам. Мол, в Китае среднее образование – платное и доступно только по конкурсу, а на оккупированной части Луганщины, на территории так называемой "ЛНР", будет значительно дешевле.

Сообщение об открытии китайского колледжа на 300 учеников начало появляться в российских СМИ, после чего его распространяли местные телеграм-каналы. Риторика такова: "Иностранцы будут изучать русский язык и основы будущих профессий, а затем смогут поступить в российские вузы". Китайцы вроде бы даже уже ищут соответствующее помещение и регистрируют юридическое лицо в Луганской области. Правда, по какому законодательству они это делают, непонятно.

Информации об инициативе немного. Из сообщений, которые распространяют пропагандистские СМИ, можно сделать вывод, что ученики будущего колледжа уже должны быть частично интегрированы в русскоязычное пространство, ведь обучение иностранцев регламентируется особыми нормами. В частности, дети иностранных граждан должны иметь базовые знания русского языка: если они не проходят тестирование, их не допускают к обучению.

РФ не впервые делает акцент на образовательных связях с Китаем: несколько месяцев назад в пропагандистских СМИ появлялись сообщения, что количество жителей КНР, которые хотят получать высшее образование в России, выросло вдвое за последние 6 лет.

Идея с открытием китайского колледжа в оккупированном Луганске на первый взгляд выглядит абсурдной: 14-16-летние граждане Китая должны были бы переехать в зону военных действий, чтобы проучиться там несколько лет. К тому же Китай официально признаёт территориальную целостность Украины.

Впрочем, президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов говорит в интервью Донбасс Реалии, что с официальными заявлениями Китая все сложнее, ведь китайская система работает по-другому.

"Заявления МИД КНР являются заявлениями низшего уровня, потому что, согласно китайскому законодательству, высшей формой закона является Си Цзиньпин и его слова и мысли. Мы имеем дело с тоталитарной системой, где у слова верховного лидера – наивысшее значение. И когда Си Цзиньпин заявляет, что он, например, поддерживает выборы в России, что Китай признаёт эти выборы, когда Си Цзиньпин подписывает с Путиным декларации о том, что они уважают российскую конституцию и так далее – все это говорит о косвенном признании оккупации", – комментирует Харитонов.

Будет ли китайская школа в Луганске?

"Здесь много вопросов, которые с самого начала могут привести нас к неправильным выводам. Мы базируемся, во-первых, на информации, достоверность которой не можем верифицировать. Во-вторых, эта информация может быть абсолютно искажена", – говорит Донбасс Реалии руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта.

Здесь много вопросов, которые с самого начала могут привести нас к неправильным выводам

"У меня огромные сомнения в том, что китайцы хотят ехать на оккупированные территории Луганщины, чтобы получать среднее образование. В Китае действительно есть проблема с тем, что там конкуренция за качественное образование, но получать такое образование китайцы будут стремиться явно не на оккупированной Луганщине. Это означает, что в этой истории есть какие-то подтексты", – отмечает Артур Харитонов.

В том, что создание учебного заведения маловероятно, убежден и политолог, директор "Агентства развития Приазовья" Константин Батозский. По его мнению, такие заявления – не более чем пропаганда в стиле "новостей завтрашнего дня", которые продуцируют оккупационные власти, вроде реконструкции Донецкого аэропорта или восстановления Широкино.

"Смотришь их новости – там никогда не говорят о том, что произошло сегодня. А говорят, как будет классно завтра, и кормят людей обещаниями, цифрами, что на 300% что-то улучшат, на 200% углубят и на 500% увеличат. То есть это абсолютные фейки, которые никого ни к чему не обязывают. Им просто важно время от времени делать такие вещи в инфопространстве", – считает Батозский.

Зачем России китайцы на оккупированных территориях?

Эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов утверждает, что подача новости открытия колледжа для китайцев в Луганске – "безусловно, дешевая пропаганда", но ошибочно думать, что она не имеет основания.

Образование для китайцев – легитимизация факта оккупации? Россия заинтересована в том, чтобы нормализовать оккупацию и получить международное признание ее факта. Для этого на оккупированных территориях периодически появляются граждане Китая, Северной Кореи или других стран, считает Константин Батозский. "Все это делается исключительно с одной целью: доказать миру, что это уже навсегда стало частью России".

Если там появляются какие-то граждане более мощных стран, тогда можно говорить, что это уже международное сотрудничество

Впрочем, по его словам, реального присутствия тысяч китайцев на оккупированных территориях не наблюдается. Зато там есть рабочие из стран Центральной Азии, которые работают на строительстве. "Это вызывает возмущение у местных, потому что фактически эти люди воруют работу у местного населения. И Россия таким образом очень ясно дает понять, на кого реально делает ставку и в чем реально заинтересована. Оккупанты не доверяют горожанам, не считают их за людей и все делают так, как это делается в России, – силами вот этих мигрантов из Центральной Азии. Но ведь эти мигранты не могут принести международное признание. А вот если там появляются какие-то граждане более мощных стран, тогда можно говорить, что это уже международное сотрудничество", – добавляет Батозский.

Язык нужен для взаимодействия местных работников и китайских специалистов? По мнению Юрия Пойты, под "школой" на оккупированной Луганщине может идти речь о другой структуре, которая занимается подготовкой взрослых – инженеров, техников, участвующих в совместных российско-китайских проектах. "Объективно – происходит увеличение китайского присутствия на оккупированных территориях. Поставляется оборудование, вместе с ним, наверное, работают инженеры, потому что оборудование сложное, его нужно уметь обслуживать, нужно обучать персонал для этого. Каким образом это делать? Наверное, нужно, чтобы там работали китайцы. Возможно, для этого и формируются какие-то учебные заведения, чтобы эти китайцы, например, выучили русский язык", – отмечает он.

Объективно – происходит увеличение китайского присутствия на оккупированных территориях

Скорее всего, работать на совместных российско-китайских предприятиях будут местные жители. В таком случае возникает проблема коммуникации с китайскими руководителями или коллегами. Поэтому, чтобы взаимодействовать с местным населением, администрациями, нужен языковой курс китайского языка для жителей и рабочих с оккупированных территорий, и русского языка – для специалистов из Китая.

Для России важна интеграция с Китаем? Россия пытается постепенно привлечь китайский бизнес к процессам, которые она разворачивает на оккупированных украинских территориях, говорит Юрий Пойта. Это происходит в своеобразной "серой зоне": формально Китай отрицает свою причастность, но и не демонстрирует четкого запрета на такое сотрудничество.

"Мы видим, что даже происходили поездки представителей так называемых руководителей оккупированных регионов на различные ярмарки, выставки на территории Китая. Они участвовали в них не как физические лица, а как "официальные представители власти". Намечается тренд: Россия и Китай пытаются так или иначе интегрироваться посредством бизнеса, культурных, индустриальных программ. Они пытаются углубить связи, в том числе и на оккупированных территориях. Поэтому языковые курсы или языковые школы могут быть одним из элементов этой интеграции".

Кроме того, Россия активно пытается продемонстрировать свою лояльность и "цивилизационную близость" к Китаю, копируя отдельные элементы китайской политики – как пропаганду, так и авторитарные технологии надзора, рассказывает Константин Батозский.

Поскольку Россия строит с Китаем дружбу на века, то им нужно делать какие-то акции, показывать, что они уважают Китай

"Поскольку Россия строит с Китаем дружбу на века, то им нужно делать какие-то акции, показывать, что они уважают Китай. Они же (Россия – Ред.) начали себя называть "государством-цивилизацией", потому что государством-цивилизацией себя называет Китай. И они многое переняли у Китая в плане государственной пропаганды, в плане слежки за гражданами, например, в плане ограничений интернета. Поэтому им выгодно показать, что где-то, в каком-то далеком крае, куда никогда не доедет ни один китайский дипломат, для Китая есть большие возможности, и там надо строить предприятия за китайские деньги", – объясняет эксперт.

Также, по словам директора "Агентства развития Приазовья", россияне систематически распространяют мифы об инвестициях Китая в восстановление "Азовстали", "Азовмаша" и металлургического комбината имени Ильича. "Конечно, ни один вменяемый инвестор никогда не отстроит эти огромные советские производства, которые можно было построить только в Советском Союзе, когда у тебя плановая экономика и ГУЛаг", – говорит Константин Батозский.

К тому же Россия может быть заинтересована в привлечении Китая к реализации индустриальных и инфраструктурных проектов, особенно в тех сферах, где ей не хватает собственных технологий или ресурсов. "Строительство, например, шахты, поставка оборудования или переработка руды в какой-то высококачественный металл – это серьезная задача. И России важно, чтобы Китай, который является индустриальным, экономическим гигантом, оказывал технологическую помощь в тех нишах, в которых Россия не имеет такой возможности", – объясняет Юрий Пойта.

Они вывозят ценные металлы, у нас есть кейсы по меди, которая сейчас продается на AliExpress и китайских платформах

Донбасс Реалии уже рассказывали, как китайские компании помогают России создавать с нуля предприятия по добыче и производству стройматериалов в оккупированной части Донецкой области.

Экономические выгоды для Китая? Артур Харитонов утверждает: несмотря на официальные отрицания Пекина, Китай уже давно участвует в экономических процессах на оккупированных территориях.

"Украина заявляла с 2016 года, что все заявления оккупационных властей Крыма о Китае являются лживыми, но почему-то крымское вино ежегодно появляется на китайских площадках, выставках агропродукции, на AliExpress, других платформах. Они (китайцы – Ред.) воровали украинскую агропродукцию вместе с россиянами в Донецкой области, они вывозят ценные металлы, у нас есть кейсы по меди, которая сейчас продается на AliExpress и китайских платформах", – говорит эксперт.

"Если луганская оккупационная власть заявляет, что они хотят торговать мукой с КНР, вероятно, они действительно продадут что-то в Китай, потому что Китай в целом может купить что угодно. И с особым удовольствием они купят все с оккупированных территорий, потому что КНР идеологически за войну. Это их логичный выбор", – добавляет он.

Китаю нужны военные разработки? Артур Харитонов высказывает предположение, что китайских специалистов, которых якобы завозят на временно оккупированную Луганщину, могут использовать не только для гражданских или образовательных целей, но и для военных задач. "Давайте поставим вопрос иначе: зачем оккупированные территории Украины Китаю? Потому что все, что происходит с участием граждан КНР, санкционируется Коммунистической партией Китая. Никогда не бывает такого, что это какая-то одиночная акция независимых китайцев. Китайцы не занимаются самодеятельностью. Это просто важно понять".

Китайцы не занимаются самодеятельностью. Это просто важно понять

"Китайские специалисты завозятся в Луганск. Вероятно, они связаны с Народно-освободительной армией Китая, с какими-то китайскими спецслужбами. И если они будут строить учебное заведение или что-то подобное, то наверняка для целей войны, чтобы получать какой-то опыт. Потому что мы знаем практику, как завозились северокорейские офицеры под видом школьников, например, в Донецкую область, и они были ликвидированы Вооруженными силами Украины", – добавляет Харитонов.

По его мнению, у Китая, вероятно, есть геополитические цели в регионе Черного моря, так что на оккупированных территориях Украины КНР может воплощать свои разведывательные намерения. "Само появление китайцев в какой-то инфраструктуре Луганска – конечно, это меня смущает. Но в этом есть логика: чем ближе китайцы будут к линии фронта, тем больше сведений, данных они будут получать, – объясняет Харитонов. – Ну и, конечно, освоение инфраструктуры Крыма, потому что у Китая есть большая цель - подчинение Черного моря с российской стороны".

"Кто-то может обвинить меня в конспирологии, но мы видим, насколько активно китайцы учатся у россиян. Всего несколько дней назад украинская контрразведка СБУ задержала китайских граждан, которые пытались похитить разработки по ракетному комплексу «Нептун». Некоторые критики утверждают, что «Нептун» китайцам не нужен. Но думать так – глупость, потому что Китай хочет похитить любую разработку, которая проверена боем. Им нужен не сам «Нептун», они хотят видеть чертежи продукции, которая доказала свою эффективность, и, возможно, что-то внести в собственные разработки", – отмечает Артур Харитонов.