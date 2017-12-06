В Сирии более 20 человек погибли при ударах авиации России – наблюдатели

Жертвами российских воздушных ударов по деревне на восточной стороне реки Евфрат на востоке Сирии стали более 20 человек. Об этом сообщает Сирийская группа мониторинга прав человека. Удары в провинции Дейр-эз-Зор должны были поддержать возглавляемые США Сирийские демократические силы (SDF), которые действуют под руководством курдов против группировки "Исламское государство". Эта запрещенная в России группировка пыталась возобновить атаки на город в начале этой недели.

Россия наносит воздушные удары в провинции в основном в поддержку армии, верной президенту Сирии Башару Асаду, которая вместе с союзными шиитскими бойцами ведет боевые действия против группировки "Исламское государство" на западной стороне Евфрата.

Отдельные столкновения продолжались вдоль противоположных сторон реки Евфрат, которая делит пополам богатую нефтью провинцию Дейр-эз-Зор.

Коалиция под руководством США и российские военные провели встречи, чтобы предотвратить столкновения. Группа мониторинга также сообщила в среду, что сирийская армия и ее союзнические силы "завершили присутствие "Исламского государства" на западном берегу реки Евфрат.

В воскресенье сирийская курдская милиция объявила, что полностью захватила восточную часть Дейр-эз-Зора при содействии как коалиции под руководством США, так и России.

Международные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обвиняли российскую армию в гибели гражданского населения Сирии и применении запрещенных средств ведения войны, в том числе кассетных бомб и химического оружия.