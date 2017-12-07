В Новокузнецке в день митинга Навального пройдут другие акции

9 декабря в Новокузнецке параллельно с митингом оппозиционера Алексея Навального власти города будут проводить собственные мероприятия. Сегодня в администрации Новокузнецка сообщили о проведении 9 декабря спортивной программы на нескольких площадках города. Об этом сообщает интернет-издание Сибирь.Реалии.

Комитет образования и науки (КОИН) Новокузнецка объявил о проведении 9 декабря контрольных в старших классах школ города.

Пегагог новокузнецкой школы рассказал Сибирь.Реалии, что в этот день кроме контрольных работ старшеклассники будут писать и пробные экзамены по ЕГЭ, о которых преподаватели знали заранее. "Каким образом мы должны будем присутствовать в двух местах одновременно – непонятно, – рассказал педагог. Эту же информацию изданию подтвердили преподаватели в других учебных заведениях. По информации педагогов, в этот день с 10.00 до 15.00 по школам будут ездить представители комитета и проверять наличие детей и учителей в образовательных учреждениях.

Начальник отдела общего образования КОИН Галина Белова объяснила проверочные работы необходимостью мониторинга знаний учащихся. По словам Беловой, ученики, которые не будут присутствовать на пробном тестировании по ЕГЭ, останутся в школах и будут писать муниципальные проверочные контрольные.

– Муниципальные контрольные в плане у нас стояли, просто задания разработали сейчас и решили соединить вместе с диагностическим работами, – сообщила Сибирь.Реалии Белова.

По утверждению организаторов, встреча с Навальным согласована в администрации, для митинга предоставлена площадка в отдаленном районе города.

Аналогичные меры были предприняты в Кемерове 5 ноября во время проведения митинга Алексея Навального. Митинг тогда перенесли на окраину, а в центральной части города проводили массовые мероприятия. Тогда же в областном центре Кемеровской области отменили маршрутки в район, где состоялся митинг.

