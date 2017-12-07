Конгрессмен: Флинн обещал скорое снятие санкций с России

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн отправил во время инаугурации Дональда Трампа сообщение, которое касалось отмены санкций против России. Об этом американским законодателям сообщил неназванный осведомитель. Флинн якобы написал своему партнеру по бизнесу, что совместный ядерный проект с Россией, для которого нужно было бы снять санкции, "можно начинать".

Показния информатора опубликовал в своем письме сенатор-демократ Элайджа Каммингс. Он назвал источник информации "достойным доверия". Флинн якобы заявил бывшему коллеге по бизнесу, что санкции с России будут сняты одним из первых указов администрации Трампа. Ранее о существовании такого плана сообщало агентство Reuters. Сам Флинн и Белый дом пока не комментировали публикацию.

Речь идет о проекте строительства около двадцати атомных элеткростанций на Ближнем Востоке совместно с Россией и Францией. Однако работать с российскими поставщиками запрещали санкции США, введенные в 2014 году после аннексии Россией Крыма. Проект так и не был реализован. Флинн проработал в Белом доме меньше месяца. Санкции против России были расширены.

Причиной увольнения Флинна послужил скандал вокруг его встречи в Вашингтоне с бывшим послом России Сергеем Кисляком. В ноябре Флинн признал: он врал ФБР о том, что не обсуждал с Кисляком американские санкции. Обвинения бывшему советнику президента США предъявил специальный прокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием о возможном сговоре штаба Трампа с Кремлем.

