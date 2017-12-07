CIT: в Донбассе в 2014 году погибли около 200 российских военных

Независимая исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) проанализировала тендер министерства обороны России на страхование жизни военнослужащих и пришла к выводу, что в 2014 году погибли около 200 российских военных. По мнению CIT, объяснением этому "аномально" большому количеству погибших может быть участие военнослужащих из России в боевых действиях на востоке Украины.

О тендере Минобороны 4 декабря рассказала газета "Ведомости". По мнению издания, таким образом, ведомство рассекретило число человеческих потерь в российской армии с 2012 по 2016 годы. Министерство обороны с 2010 года не публикует информацию о количестве погибших военнослужащих.

Эксперты CIT отмечают, что документ позволяет определить фактическую частоту страховых событий, в том числе относительную смертность военных. Проведя расчеты по формуле, CIT пришёл к выводу, что в 2014 году соотношение смертей и увечий было выше, чем в предыдущий и последующий годы. Погибли около 200 человек, получили увечья – от 500 до 800. Эксперты группы предполагают, что эти потери объясняются боевыми действиями.

Другая международная расследовательская группа – Bellingcat – утверждает, что в боевых действиях на Украине приняли участие около 10 тысяч российских военных. Она также опубликовала расследование об участии в боях в 2014 году российских танков Т-90.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке пророссийских сепаратистов. Кремль, несмотря на задержания российских военных на востоке Украины и уничтожение техники российской армии на подконтрольных сепаратистам территориях, отвергает эти обвинения. Всего, по данным Киева, в Донбассе на стороне самопровозглашенных "народных республик" воюют около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих. Москва называет воюющих на востоке Украины граждан России "добровольцами".